Se saturan solicitudes de crédito de 25 mil pesos por COVID-19 en la CDMX: Canacope

Las microempresas que cumplen con los requisitos para acceder al crédito de 25 mil pesos de apoyo por parte del Gobierno de la Ciudad de México por el COVID-19, encontraron saturadas las solicitudes. Además, la entrega del monto es diferida según se vaya pagando, informó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope).

Además, los créditos dejan fuera a casi un 40 por ciento de los pequeños negocios capitalinos que no tienen empleados registrados en el IMSS, explicó este miércoles el presidente de la Canacope, Eduardo Contreras.

“En la plataforma del IMSS te dice cómo solicitar el crédito, pero los empresarios nos han comentado que estos créditos ya están saturados, además de que no se entregan los 25 mil pesos en su totalidad, sino en parte, al principio 6 mil pesos y conforme vayan pagando se les entregan 10 mil hasta llegar a 25 mil”, dijo el empresario.

El pequeño negocio va en caída libre conforme se extiende el periodo de contingencia, expuso el presidente de la CANACOPE, organismo que tiene 40 mil empresas miembro pero que como cámara tiene la representación de las 394 mil 101 empresas con cero a 10 empleados que se estima existen en la capital de país.

Para obtener un crédito solidario del gobierno federal, las empresas deben haber conservado su plantilla laboral en el primer trimestre del año. Del universo de empresas pequeñas, el 40 por ciento no tiene empleados registrados ante el IMSS.

“Son demasiadas empresas las que quedan fuera y sería mejor que no se les cobrara réditos, esa sería una ayuda más ya que para un negocio de este tamaño es arriesgado tomar créditos, aunque el gobierno lo considere un interés bajo”, dijo el presidente y destacó que las ventas de ubican un 70 por ciento debajo de lo normal y se agravará la situación con la entrada de la fase 3.

Según la información que tiene la cámara, hasta ahora no se han entregado los créditos a quienes los han solicitado, metieron solicitudes pero no hay respuesta si fue aprobado o no. Un pequeño negocio requiere al menos 20 mil pesos para su operación mensual para pago de impuestos, nómina de un empleado y pago de servicios, según estimados del organismo.

Respecto a los apoyos anunciados por el gobierno capitalino de 50 mil créditos de 10 mil pesos, la Canacope calcula que ese apoyo sólo sería para el 25 por ciento de las empresas que lo necesitan y el 75 por ciento quedan desprotegidas.

“Están saturadas las dos opciones, los créditos de la CDMX, los del Gobierno Federal y las solicitudes de seguro de desempleo”, apunto en entrevista telefónica.

Casi 1 millón 400 mil empleos en la CDMX se habrían perdido hasta el 1 de abril según estimaciones de la cámara con el cierre de al menos el 30 por ciento de las empresas durante la primera y segunda fase de la contingencia.

“Con la Fase 3 extendida hasta el 30 de mayo, la cifra aumentará al doble sino es que ya está en el 50 por ciento de todas las empresas”, dijo Eduardo Contreras.