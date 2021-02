Se registran 'apagones' en el norte del país; Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, entre los afectados

Un desbalance entre la carga y la generación en el sistema eléctrico que afectó aproximadamente 6 mil 950 megawatts de carga, ocasionó un apagón en el país, informó este lunes el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Esto se da principalmente en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Chihuahua.

"Debido a un alto flujo de energía eléctrica entre las regiones del sur y norte del país, ocasionado por las salidas de centrales eléctricas de generación por la falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión a las 7:48 horas se presentó un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país afectando aproximadamente 6950 MW de carga. Por lo que el @CenaceMexico se encuentra instrumentando el restablecimiento. Se continuará informando", destacó en su cuenta de Twitter.

Anteriormente, señaló que esto se daba también a consecuencia del Frente Frío que 'golpea' a la región.

"Ante los efectos del Frente Frío No. 35 y en relación al Estado Operativo de Alerta declarado el pasado sábado 13 de febrero de 2021, así como la falta de suministro de gas natural, el Cenace solicita a la población en general de los estados del norte del país (en particular de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua) su apoyo para reducir el uso y consumo de la energía eléctrica no prioritaria durante las próximas horas", precisó.

El Coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, Pedro Granados Ramírez, comentó que son principalmente los municipios de la frontera, donde se han reportado más cortes de energía, “principalmente en la frontera; no es en todos ni en todo el municipio, son sectores en cada ciudad”.

Los principales cortes de energía se han dado algunos sectores de Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Victoria, así como fallas en el servicio de internet.

Con información de Samuel García y Perla Reséndez

