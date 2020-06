¿Se quiere bienestar? No se puede dejar de lado el crecimiento: analistas

A raíz del anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de elaborar un nuevo indicador que mida el bienestar y el cual sustituiría al Producto Interno Bruto (PIB), los expertos consideran que si bien es necesario medir el bienestar de la población, no se puede dejar de lado el crecimiento económico.

José García Vega, investigador de felicidad, bienestar y calidad de vida de la Universidad del Noreste de Tampico, señaló que no se debe descalificar al PIB “porque eso es la producción de bienes y servicios en un periodo y eso a final de cuentas es actividad económica que genera empleos, que genera ingresos que pagan impuestos y de ahí vienen los recursos del Estado”.

“No podemos olvidarnos de medir el PIB porque es muy importante para el bienestar en su conjunto, si no medimos el PIB o no le ponemos atención entonces el gobierno no puede tomar medidas para fomentarlo”, dijo y agregó que la actividad económica influye directamente en el bienestar de la población.

En su opinión, la gente feliz y satisfecha trabaja mejor y es más productiva para la sociedad, por lo que el empleo es un elemento importante para medir el bienestar de las personas.

Sesgos en el PIB

Francisco Orozco, director del departamento de Contabilidad y Finanzas Región Norte en el Tec de Monterrey, dijo que esta es una buena iniciativa que se debe complementar con la medición del PIB, pues este último presenta sesgos.

“En estos sesgos que pueda tener el PIB per cápita, dependiendo de la sociodemografía del país, podría tener una desviación considerable entre quien genera más riqueza y entre los que no generan tanta riqueza y no tienen tantas oportunidades, por lo que un indicador cualitativo es una opción”, subrayó, pero aclaró que no se debe de dejar de lado la medición del PIB.

Graciela Teruel, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana, coincidió en que es buena iniciativa, pero no se debe olvidar de la medición de la actividad económica de México a través del PIB.

“Está muy bien que él (López Obrador) quiera tener indicadores alternativos para medir bienestar, felicidad, satisfacción, pero creo que son indicadores que complementan sobre todo cómo le está yendo al gobierno, ya que a él le gustan este tipo de mediciones, porque en general la gente tiene buena aceptación con él, pero estos indicadores de ninguna manera pueden sustituir a los indicadores duros y objetivos de cómo va la economía”, puntualizó .

Señaló que los rubros que puedan incluir este indicador tendrían que discutirse con investigadores nacionales e internacionales y no uno propuesto por el gobierno, pues este último podría modificarlo a modo.

“Es subjetivo también qué vas a incluir en un índice de bienestar, si crees que te van a calificar mal en seguridad entonces no van a meter el rubro de seguridad, mejor meten qué tan contenta está la gente con los programas sociales, por ejemplo”, apuntó.