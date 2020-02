Se confirma contracción económica de México de 0.1% en 2019

El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0.1 por ciento en 2019 con base en cifras en datos desestacionalizados, confirmó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra coincide con la estimación oportuna publicada por el organismo en enero pasado y la previsión de los analistas consultados por Bloomberg.

Para el PIB de México, el dato representa su primera contracción para un año desde 2009, cuando el país y el mundo resintieron los efectos de la crisis económica global.

El -0.1 por ciento que informó el Inegi coincide con el pronóstico del Banco de México (Banxico), quien en noviembre revisó a la baja su previsión y la colocó en un rango de entre -0.2 por ciento y 0.2 por ciento.

Solo en el cuarto trimestre, la economía del país se contrajo 0.4 por ciento a tasa anual, la caída más fuerte de 2019. En el primero el dato fue de 0.0 por ciento, en el segundo avanzó 0.1, y en el tercero cayó 0.2

Desglosada la actividad económica por rubro, en el cuarto trimestre las primarias (agricultura, ganadería, etc.) avanzaron 1.7 por ciento anual, en tanto que las secundarias (industria) cayeron 1.9 por ciento. Las terciarias (servicios), principal motor de la economía mexicana, registraron un 0.0 por ciento.

Tras darse a conocer la estimación oportuna del PIB el 30 de enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró confiado en que la economía mexicana sí crecerá en 2020.

Para el mandatario, parte de este avance se verá cimentado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en el capital que empresas y bancos invertirán en México.

Sobre el pacto comercial, López Obrador dijo que su implementación traerá “mejores salarios y habrá bienestar” en los países firmantes.

El mandatario también destacó la reunión que sostuvo el pasado 19 de febrero con miembros de la Americas Society and Council of the Americas, en la que se habló de “miles de millones de dólares en inversión” para el país.

"En general, están muy optimistas con el futuro económico del país”, indicó.

Una recuperación de la economía podría hacerse presente en los próximos meses, de acuerdo con el ‘indicador adelantado’ del Inegi, que intenta dar señales de las tendencias hacia el futuro.

“El indicador adelantado, que corresponde a diciembre, subió ligeramente, acumulando ya seis meses de alzas. Pareciera entonces que anticipa una recuperación económica”, escribió Enrique Quintana, Vicepresidente y Director Editorial de El Financiero, en su columna del 6 de febrero.

Se prevé además que en las próximas semanas el Gobierno presente el paquete de inversiones para el sector energético, además de las acciones de coordinación del Gabinete para el Crecimiento Económico, presentado en enero por López Obrador.

El pasado 31 de enero, Enrique Quintana explicó que “algunos piensan que todavía tendremos un lapso prolongado de estancamiento o incluso de caída en la economía. Es cierto que hay riesgos y que las cosas pueden complicarse, por ejemplo por la situación de Pemex o por la economía de Estados Unidos.

“Sin embargo, también existen oportunidades. Se trata del segundo año del gobierno, en el cual, de modo natural, habrá menos incertidumbre que en el arranque de la administración. Y, además, empezarán a aterrizarse obras de infraestructura tanto del sector público como del sector privado. Por otro lado, la incertidumbre derivada del proceso de negociación del tratado comercial con Norteamérica se habrá terminado.

“Bajo esta perspectiva, me parece que es plausible pensar que, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, tendremos un 2020 con un crecimiento modesto, pero finalmente con un registro positivo”.

Comparación trimestral

De acuerdo con el inegi, la economía de México tuvo una contracción de -0.1 por ciento en el periodo de octubre a diciembre de 2019, comparado con el trimestre inmediato anterior.

En los primeros dos trimestres del año se reportó una contracción de 0.1 por ciento, mientras que el PIB creció 0.1 por ciento en el periodo entre julio y septiembre de 2019.

Por actividades, las primarias cayeron 1.1 por ciento en el periodo de octubre a diciembre del año pasado, las secundarias cayeron 1.2 por ciento, y las terciarias subieron 0.2 por ciento.