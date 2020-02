Se acabó la 'fiesta' del outsourcing ilegal: Santiago Nieto

La práctica de la subcontratación ilegal que deja pérdidas por 324 mil millones anuales al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por defraudación por medio de empresas 'factureras' se acabó, aseguró este miércoles Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Debemos de plantear que la 'fiesta' se acabó. No podemos permitirnos que en el país como sociedad, como un Estado que se jacta de tener elementos históricos y actuales de construcción social de derecho, mantener una política de outsourcing ilegal tolerado desde las autoridades”, declaró.

El funcionario señaló que el outsoucing también deja pérdidas por 21 mil millones de pesos al año al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, subrayó que es necesario establecer medidas para "eliminar de tajo" la posibilidad para que se defraude a los trabajadores, al fisco y a los institutos de seguridad social de México.

“Que quede claro lo que se vale y lo que no se vale, y aquello que no se vale simplemente no tenga cabida y sea sancionado con todo el peso de la ley”, añadió.

Por otra parte, Zoé Robledo, director del IMSS, consideró que con el “agandalle” de los “vivales” mediante la subcontratación ilegal se daña a los trabajadores, a las empresas y a las instituciones como el IMSS.

“Los 21 mil millones de pesos anuales de evasión significarían para el IMSS lo equivalente a 14 hospitales de segundo nivel, a 210 clínicas de primer nivel de atención. Yo prefiero que los trabajadores tengan mejores hospitales y servicios y cada vez haya menos empresarios presumiendo sus aviones, sus yates, sus autos, sus relojes”, destacó.