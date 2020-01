SAT debe aclarar IVA del 6% a outsourcing o empresas perderán deducciones: Contadores

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que las empresas y personas físicas con actividad empresarial podrían perder la deducción de sus gastos si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no aclara cuanto antes los casos en que aplicará la nueva obligación de retención de 6 por ciento del IVA a servicios de outsourcing.

Diamantina Perales, presidenta del IMCP, comentó en conferencia que han dialogado con autoridades para comentarles la necesidad de que, a la brevedad, el SAT emita una regla miscelánea encaminada a respetar la esencia de la retención del IVA al outsourcing “malo”, en congruencia con el objetivo del gobierno federal de combatir esa mala práctica.

En su participación, Héctor Amaya, vicepresidente de Fiscal del IMCP, explicó que como parte de la Miscelánea Fiscal 2020, existe la nueva obligación de retención del 6 por ciento del IVA al esquema de subcontratación laboral u outsourcing, sin embargo, han surgido diversos criterios de interpretación ante la redacción genérica de la Ley.

“El problema se agrava cuando lo que se pone en riesgo no es la posibilidad de recibir una sanción por incumplimiento de una retención, sino que se podría perder la deducción de las erogaciones en las que no se hubiera realizado (la retención). Si no se hace la retención correspondiente, no se podrán deducir los gastos”, advirtió.

Amaya dijo que en los primeros días del año “hemos escuchado diversos criterios, todos encaminados a aclarar el tema, lamentablemente algunos distan mucho de otros, por lo cual la desorientación ha cundido entre los contribuyentes”.

Señaló que el IMCP tiene presencia en 98 ciudades del país y de todas esas oficinas han llegado diferentes dudas, al grado de que hay empresas que han dicho que no pagarán a nadie de sus proveedores que manden factura de servicios sin la retención del 6 por ciento del IVA.

“Hemos llegado a casos absurdos en donde algún grupo de empresas le tienen que retener IVA al notario porque hace un trabajo o servicio cuando ese notario no va a estar disposición de esa empresa, ya que el notario hace una función específica pero no está a las órdenes de la empresa que contrata ese servicio”, expuso.

El vicepresidente de Fiscal recomendó a los contribuyentes revisar a conciencia los conceptos que se están incluyendo en los contratos y en las facturas, pues es ahí donde se debe dejar plasmado con claridad qué servicios se están prestando y si en ellos se incluye el poner a disposición personal a favor de nuestro cliente.

“Esta incertidumbre nos pudiera llevar probablemente a un litigio para poder aclarar las cosas, por eso, el escenario ideal para poner fin a lo controvertido del tema será una aclaración del fisco donde se deje claro el sentido que debemos darle a la retención y la forma en la que será considerada al momento de realizar cualquier acto de verificación o fiscalización”, apuntó.