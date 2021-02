SAT cesa de su cargo a funcionario implicado en caso de lavado de dinero en HSBC México

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cesó de su cargo como administrador central de Actividades Vulnerables a Ramón García Gibson, implicado en caso de lavado de dinero en el banco HSBC México.

El funcionario, quien ocupaba ese puesto desde 2018, fue separado de su cargo luego de que el fisco al mando de Raquel Buenrostro realizó una revisión al historial laboral de García Gibson y a su desempeño en la institución.

“Por el evidente historial de omisiones en su paso por HSBC, los patentes conflictos de interés y los nulos resultados del área a su cargo, Ramón García Gibson fue cesado de sus funciones en el SAT el pasado viernes 29 de enero”, confirmaron a El Financiero fuentes del SAT.

El 21 de septiembre de 2020, Quinto Elemento Lab y CONNECTAS publicaron la investigación “HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos”, en la que se reporta que entre 2007 y 2012 el banco tuvo fallas y omisiones para evitar el lavado de dinero, en las cuales estuvo implicado García Gibson.

Las fuentes señalaron que “ante ese historial de laxitud resulta incomprensible cómo es que en 2018 Ramón García Gibson llegó al SAT en el área de asuntos jurídicos de Actividades Vulnerables, puesto en el que tuvo acceso a información privilegiada en los mismos temas en los que en HSBC”.

Agregaron que, además, “García Gibson era un caso de flagrante conflicto de interés ya que es socio y fundador de García Gibson Consultores S.C. que ofrece servicios de asesoría en materia de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita, justo el área en la que tiene acceso a información confidencial”.

El 23 de septiembre del año pasado, dos días después de que se dio a conocer el reportaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera y en presencia de Buenrostro que “si es cierto lo que estás diciendo, ya ese señor no puede estar aquí en el gobierno, pero hay que saber, hay que investigar, ofrecemos eso. Voy a pedir información. Pero no queremos tener malos funcionarios, quienes vengan con malos antecedentes no queremos que trabajen en el gobierno”.

