SAT 'aguantará' a Interjet el pago de adeudos hasta que se capitalice: Buenrostro

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aseguró este martes que Interjet tiene un problema financiero estructural y no tiene dinero "en caja", por lo que la autoridad fiscal "aguantará" el pago de los adeudos hasta que se capitalice la empresa, ya que se está privilegiando mantener los más de 5 mil empleos que dependen de esa aerolínea.

"Los bienes que tienen no alcanzan a cubrir los adeudos por eso necesita una capitalización, por eso hemos sido muy pacientes y muy prudentes porque somos empáticos con todos los trabajadores. Lo que queremos hacer es aguantar hasta que se materialice ese presunto aumento de capital, mientras van corriendo los tiempos legales y los procesos", sostuvo Buenrostro.

En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que Interjet tiene un adeudo con el SAT desde 2013 por concepto de retenciones de IVA e ISR, por lo que la situación que atraviesa hoy la aerolínea no tiene qué ver con la pandemia de COVID-19.

Dijo que se han tenido muchas pláticas con Interjet desde 2019 y es la fecha que no se ha concretado ninguna de las respuestas de solución, sin embargo, en el SAT el único interés es salvaguardar trabajo del personal que pertenece a Interjet antes que cobrar los impuestos pendientes de pago.

Indicó que desde 2013 hubo omisiones tanto de la empresa como de funcionarios del SAT que en su momento se dieron cuenta de que no hicieron las retenciones, una situación que llevó a la empresa a la situación actual de adeudos no solo con el fisco sino también con Migración, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con proveedores.

La jefa del SAT rechazó que se haya intervenido la "caja" de Interjet para cobrarse o que haya inmovilizado bienes de la aerolínea que impida sus operaciones.

Por el contrario, explicó que, en el caso de la intervención de caja, este proceso corre a cargo de un interventor ajeno al Gobierno para verificar los ingresos y gastos de la empresa y certificar que los recursos existentes se destinen prioritariamente pago de la nómina.

"Había directivos con sueldos de 5 millones mensuales, entonces también eso se controló para primero garantizar la nómina de los 5 mil empleados que hay ahí. Primero es la nómina y luego se descuentan los impuestos", expresó.

En el caso del embargo, la funcionaria precisó que el embargo precautorio no limita el uso de los bienes de la aerolínea ni los activos, es decir, el embargo precautorio es "en papel" y se aplica para las empresas que están a punto de la quiebra y deciden vender activos para después entregar el dinero a los dueños, siendo el resultado de esto que la empresa se quede sin dinero.

"Para evitar eso se hizo el embargo precautorio, es decir, que el señor no puede vender y en caso de que venda el dinero a fuerzas debe entrar a cuentas de la empresa para liquidar al personal, eso es el embargo que es una figura legal, que está en papel y que no impide la operación de la empresa", subrayó.

Buenrostro reiteró que están a la espera de que se concrete la inyección de capital de la que habla la empresa y negó que vaya a haber "acuerdos debajo del agua" respecto de los adeudos de Interjet, pues lo único que busca el SAT es que la empresa se capitalice, sane sus finanzas o que garantice los créditos fiscales.

"Si hay dinero para invertir que lo aporten, que hagan el aumento de capital y con eso van saliendo, el SAT no está inmovilizando para nada los bienes porque la figura no es así y tampoco está interviniendo la caja. La caja no tiene dinero porque no está volando, ahorita no se está pagando a trabajadores porque no hay dinero en caja y no ha habido vuelos, pero no es porque SAT tenga embargado o el SAT esté jalando dinero, no hay liquidez ahorita de empresa, pero urge aumento de capital".