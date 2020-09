Sacar de la crisis a Latam será el reto de Claver al frente del BID

Al frente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el estadounidense Mauricio Claver-Carone deberá fortalecer su capitalización y diseñar políticas para la recuperación de la región latinoamericana, sin tener sesgos políticos, sino de una manera profesional, señaló Michael Shifter, presidente del Inter-American Dialogue.

“Tener prioridades claras, definidas; la capacidad de atraer los mejores profesionales, los mejores técnicos para hacer un trabajo muy fundamental en la medida que no sea politizado, sin orientación política, solamente bajo criterios técnicos y profesionales, ese será un gran reto”, dijo el economista tras la elección de Claver-Carone este fin de semana.

Predecir los cambios que se avecinan en lo que será una nueva etapa en la historia del BID, dirigido por cuatro latinoamericanos desde su fundación en 1959, es difícil, ya que la trayectoria del estadounidense, actual asistente adjunto del presidente Donald Trump, ha sido política.

“Claver no tiene trayectoria en temas de desarrollo en la región, más bien ha sido un ideólogo, un político. Él dice que va a unir y no a dividir la región, que no va a ser político sino que va a tener otro estilo al que ha llevado en su cargo actual en la administración del presidente Trump. Esto no lo sabemos, lo que sí está claro es que él va a tener la agenda política de Estados Unidos muy presente y está identificado con el proyecto de desarrollo de ese país conocido como “América Crece”, dijo Shifter entrevista con El Financiero.

En este sentido, el experto en temas de la región agregó que “la interrogante va a ser si puede generar políticas multilaterales”.

Manuel Molano, economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que el colombiano Luis Alberto Moreno, quien termina su mandato el 30 de septiembre próximo y que ocupó la presidencia del organismo desde 2005, “deja unos zapatos grandes que llenar. Ojalá el señor Claver esté a la altura... Nos debe preocupar su agenda. No sabemos nada sobre sus planes para la institución. Hay que dejarlo actuar”.