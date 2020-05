Roberto Azevedo renuncia a la dirección de la Organización Mundial del Comercio

Roberto Azevedo presentó este jueves su renuncia como director de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Me voy porque, francamente, creo que es lo mejor para mí, para mi familia y la organización", dijo en entrevista telefónica a Bloomberg News.

Azevedo subrayó que las circunstancias actuales jugaron un papel importante en su decisión.

“No estamos haciendo nada ahora, no hay negociaciones, todo está estancado. No pasa nada en términos de trabajo regular", comentó.

El miércoles trascendió que el directivo dejaría el cargo antes del final de su mandato, que vencía en 2021.

El brasileño de 62 años se desempeñaba como director general de la OMC desde septiembre de 2013 y su segundo mandato de cuatro años comenzó en septiembre de 2017.

La salida anticipada de Azevedo llega en un momento delicado para la OMC, ya que se espera que el comercio mundial retroceda a mínimos históricos y se proyecta que la economía sufrirá la peor recesión desde la Gran Depresión.

El organismo con sede en Ginebra también ha visto como una de sus funciones principales, el arbitrar disputas comerciales, fue restringida por Estados Unidos en 2019.

El sistema de solución de disputas del grupo se volvió disfuncional el año pasado después de que EU bloqueó a todos los nominados al órgano de apelación y los miembros de la OMC no han concluido una negociación comercial multilateral en media década.

Azevedo reconoció que su abrupta partida podría reafirmar la narrativa de que la OMC está rota y es ineficaz.

"Puede contribuir a eso, pero básicamente no es cierto. Si me quedo aquí, ¿desaparecerá el virus? El virus no desaparecerá. Si me quedo aquí en mi puesto, ¿Estados Unidos y China, de repente, se darán la mano y dirán 'De acuerdo, que lo pasado sea pasado?' No, eso no va a suceder. Nada va a cambiar si me quedo aquí", remarcó.