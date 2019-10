Robert Lighthizer estaría evitando reabrir el T-MEC para hacer cambios: Seade

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, estaría evitando reabrir el Tratado México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el marco de su negociación con un grupo de representantes demócratas, lo que significaría que cualquier cambio al acuerdo se tendría que realizar en la legislación de implementación, apuntó Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“El congreso con sus representantes están negociando con Lighthizer. Yo tengo una clara impresión, Lighthizer está tratando de evitar en la medida de lo posible reabrir lo ya cerrado, porque sabe que lo ya cerrado está cerrado, pero hay cosas que se ha hecho obvio que habría que ajustar”, expuso Seade en el marco de una rueda de prensa en Washington.

Algunos de estos ajustes, agregó el funcionario, serían del completo interés para México, sin embargo, algunos otros no están a consideración.

“Otros (ajustes) que se han buscado no me parecen tan atractivos, entonces, sin que nadie me lo haya planteado como una negociación, yo me tomo la libertad de decir: esto lo leo en la prensa y no me gusta nada, eso no volaría”, apuntó.

De la misma forma, el negociador aseveró que aún no ha empezado a negociar con Lighthizer los potenciales cambios deseados por los representantes demócratas ya que aún no ha tenido en sus manos una lista concreta de los ajustes que se desean realizar.

“No hemos empezado a negociar porque no me está presentando una lista de los cambios que serían aceptables para los demócratas para ya cerrar. Cuando me lo presente Lighthizer, quizás sea una negociación de 10 minutos. Porque quizás digo, ‘perfecto, qué bueno, felicidades’, o quizás sea un poco complicada. Va a ser un proceso de ajuste de lo ya cerrado, como lo tuvimos con el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)”, agregó Seade.

Van 900 mdd a implementación de la reforma laboral

De la misma, forma, en el marco de la conferencia de prensa de Seade, se dio a conocer una carta enviada por Andrés Manuel López Obrador al presidente del Comité de Ways and Means, Richard Neal, en donde asegura se destinarán más de 900 millones de dólares en los próximos años, adicionales de lo establecido en el presupuesto nacional, para la implementación de la reforma laboral, uno de los compromisos adquiridos en el acuerdo.

Para el 2020, se pedirán un presupuesto adicional de 69 millones 336 mil dólares, éste estará destinado a la creación de nuevas instituciones en material laboral y para la implementación de las reformas aprobadas.

Se dividirá de la siguiente manera: “9 millones 98 mil 203 dólares para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; 18 millones 765 mil dólares para los tribunales federales; 17 millones 980 mil 875 dólares para los Tribunales locales y 9 millones 986 mil 661 pesos adicionales para los programas de capacitación, difusión y verificación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, indica la misiva enviada por el presidente.

Adicionalmente, se proporcionará un inmueble con un valor de más de 23 millones 188 mil dólares para el funcionamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Sumado a esto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevén destinar más de 830 millones de dólares entre 2021 y 2023 para los fines previamente mencionados, apunta la misiva.

“Concluyo señalando que la situación laboral es pieza fundamental en la cuarta transformación por la que atraviesa México y representa una coincidencia esencial con las inquietudes que los congresistas demócratas han expresado frente a la ratificación del T-MEC”, indica el presidente en la carta.