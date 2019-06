Retrasos en cruces fronterizos, sin impacto en indicadores macroeconómicos: Banxico

Los retrasos en los cruces fronterizos que se dieron en los primeros meses del año por la reubicación de agentes aduanales, no tuvo ningún impacto en la economía nacional ni en la región norte, aseguró este jueves el Banco de México (Banxico).

Durante la presentación del Reporte de Economías Regionales de enero-marzo de este año, la actividad económica de la región norte del país fue la única que registró un crecimiento positivo en el primer trimestre del año. El norte incluye Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

De acuerdo con los datos presentados, esta región fronteriza tuvo un crecimiento de 0.38 por ciento trimestral, en comparación con la caída de 0.25 por ciento de la región centro y la disminución de 0.24 por ciento de la región sur. A nivel nacional, la economía se contrajo 0.17 por ciento.

“Las cifras que ya fueron publicadas de comercio exterior a abril, vemos que el evento derivado de este retraso en los flujos fronterizos no se tradujo en una disminución de las exportaciones manufactureras. Si hubo un retraso, este no fue lo suficientemente largo como para provocar una caída de las exportaciones, eso no pasó, y por lo tanto hasta ahorita ese evento que se dio no tuvo un efecto macroeconómico”, aseguró el director de investigación económica de Banxico, Daniel Chiquiar.

Según la encuesta del Banco Central a empresarios de todo el país, solo hubo retrasos pero no una disminución de la actividad debido a los cierres en algunos carriles en los pasos fronterizos.

“Los contactos refirieron que los problemas de distribución de gasolina limitaron el traslado de sus productos, y que tanto los retrasos en los cruces fronterizos con Estados Unidos, como los bloqueos a las vías férreas en Michoacán, causaron cierta demora temporal en las entregas a sus clientes y en el movimiento de insumos”, señaló la encuesta.

No obstante, Chiquiar advirtió que respecto a la encuesta, los empresarios se mostraron preocupados de que un evento de este tipo vuelva a ocurrir y de un tiempo más prolongado, lo que sí podría afectar la actividad de la región norte.

“En cuanto a la percepción en el norte, sí señalaron algunos empresarios que podría existir el riesgo de que si se repite un evento de ese tipo sí podría afectar, es decir, como riesgo futuro a la actividad productiva un evento donde haya retrasos en la entrega de productos en la zona fronteriza norte, sí puede tener un efecto sobre la actividad”, destacó.