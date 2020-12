Respuesta de política fiscal puede ser más útil para recuperación económica: Gerardo Esquivel

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, señaló este martes que, desde el inicio de la pandemia causada por el COVID-19, fue crítico de algunas respuestas de política fiscal “demasiado agresivas”; sin embargo, aseguró que una respuesta de política fiscal puede ser más útil para la recuperación económica en México.

Al participar en la presentación virtual de la IV Medición de la Encuesta de seguimiento de los efectos del COVID en el bienestar de los hogares mexicanos (Encovid-19), dijo que desde un principio fue crítico de algunas respuestas de política fiscal “demasiado agresivas” que estaban haciendo algunos países emergentes en el sentido de destinar muchos recursos a una crisis cuya naturaleza es distinta a crisis previas.

Explicó que la crisis derivada de la pandemia viene de un cierre de actividades económicas y, por lo tanto, del lado de la oferta, de tal forma que los apoyos fiscales no necesariamente iban a contribuir a recuperar la actividad económica que se detuvo por la pandemia.

Indicó que algunos países de Sudamérica destinaron recursos muy significativos y se endeudaron de manera importante, incluso, dijo que hay países de Latinoamérica en los que su PIB caerá más que en México, a pesar de haber destinado apoyos fiscales.

“Esa es una dimensión de impulso fiscal de respuesta contracíclica que, insisto, por la naturaleza de la crisis no necesariamente era la respuesta adecuada, o no al menos en la primera fase de la pandemia, quizá como respuesta ahora para consolidar la recuperación económica, quizá sea un poco más útil”, sostuvo.

Nora Lustig, investigadora de la Universidad de Tulane, dijo que México no adoptó medidas que pudieron haber desencadenado una crisis mayor de deuda y terminar en una situación que el país ha vivido antes con otras crisis, sin embargo, aseguró que el gobierno sí tuvo margen para implementar una política anticíclica fiscal.

“No se utilizó una política anticíclica fiscal y eso sí tiene un impacto directo sobre las cifras de pobreza que estamos viendo y los otros aspectos en niveles de bienestar reducido y no solo en materia de ingreso, entonces, sí hay una responsabilidad qué asumir por el lado de política fiscal que fue excesivamente austera y conservadora”, afirmó.

Graciela Teruel, encargada de la ENCOVID-19 y exconsejera académica del Coneval, consideró que en 2021 habrá un efecto importante del crecimiento sobre los ingresos de los mexicanos y ese efecto podría arrastrar hacia la recuperación a algunos sectores, no obstante, “eso no va a ser suficiente para reducir el impacto de la crisis que ya vimos que no solo es empleo e ingresos, hay más temas que van a dejar secuelas como en educación, salud y bienestar”.

