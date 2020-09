Rentabilidad de las Afores, el pendiente para un pensión digna

Para los próximos diez o veinte años, los retornos de los mercados financieros van a ser más bajos de lo que hemos visto, por lo que es importante que las Afores tengan más herramientas para diversificar los riesgos, aseveró Juan Hernández, director general de Vanguard México.

“En sus 22 años de existencia, las Afores no lo han hecho tan mal, ya que han pagado en promedio casi un 10 por ciento nominal anual. No obstante, para los próximos años, los mercados no tendrán las mismas ganancias”, prevé Hernández.

Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) considera que la iniciativa de reforma al sistema de pensiones no resuelve de manera integral de la problemática que se vive en el sistema de retiro en México.

El organismo expresó que “reconoce que la propuesta representa un avance hacia el fortalecimiento del sistema pensionario mexicano, pero contiene elementos que deben revisarse en el seno del Congreso de la Unión y en comunicación directa y transparente con el sector privado y con los trabajadores”.