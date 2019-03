Regulación a la banca debe ser diferenciada: BanCoppel

El sector bancario mexicano debe caminar hacia una regulación diferenciada o asimétrica, en donde el enfoque esté relacionado con lo que hace cada banco, sin importar su tamaño o nacionalidad y orientada a que la regulación garantice una banca sana.

Julio Carranza, director general de BanCoppel, y próximo vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aseguró que buscarán que se tenga una regulación diferenciada.

En entrevista con El Financiero, en el marco de la Convención Bancaria, explicó que si un banco se dedica sólo a dar cierto tipo de créditos y no realiza operaciones cambiarias, no tendría porque entregar diariamente un reporte de estas actividades al Banco de México, el cual se envía en ceros y además, debe tener sistemas que lo hagan.

“Si por ejemplo, no se está en el mercado de derivados o con instrumentos más sofisticados, que son para bancos más especializados, decir que si no se hace el reporte, no se cumple con esa parte de la regulación”, dijo.

En su opinión, lo que sí es muy importante es que la regulación garantice que la banca está sana y que así va a seguir “y en ese sentido, es clave la regulación en la parte de crédito, en captación y en el capital, y quizás en la parte de índice de liquidez, del cual sufren muchos bancos diariamente, debería ser adecuado el poner sobre la mesa que haya una regulación diferenciada”.

Dijo que hoy ese tema se puede discutir, ya que las nuevas autoridades en la CNBV, como Adalberto Palma, su titular, conocen la arquitectura del sistema financiero y este enfoque de diferenciar a las instituciones podría aplicarse de forma adecuada.

Así, consideró que sería adecuado que “se pusiera la cancha pareja para que todos pudieran competir, que no vaya a ver una cuestión de competencia desleal entre el gobierno y bancos, por ejemplo con organismos como el Infonacot, que se cobra los créditos directos de la nómina del trabajador”, y eso le da ventaja contra las instituciones financieras.

Carranza Bolívar indicó que aunque son líderes en bancarizar a nuevas personas y tienen una gran cantidad de clientes, las cuentas son pequeñas, ya que están en la base de la pirámide, pero se ha visto que los saldos se han incrementado, lo que también es una señal de reducción de la pobreza.