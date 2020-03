Reglas uniformes y panelistas para solución de disputas, los 'peros' de México para notificar T-MEC: Seade

Antes de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entre en vigor, se deberán resolver los temas de las reglamentaciones uniformes y establecer la lista de panelistas para el sistema de solución de disputas, dijo Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, en entrevista con El Financiero.

“La única arma que tenemos para negociar con firmeza y para estar seguros de que las cosas salgan bien es no echar a andar la entrada en vigor. En el Gobierno pensamos que debemos dejar claro que no vamos a notificar hasta que no se resuelven estos dos puntos delicados: panelistas y reglamentaciones uniformes aclaradas”, aclaró.

Dentro de las negociaciones técnicas, el aspecto que costará más tiempo y esfuerzo es que existen diferentes tipos de interpretación en las reglamentaciones uniformes.

“Por ejemplo, las reglas de origen dicen que 70 por ciento del acero del coche tiene que ser de Norteamérica, pero lo que no está claro es si es por marca, modelo o planta. Son cosas que son muy importantes y en la que se debe de estar de acuerdo con las industrias de los tres países”, detalló.

El principal negociador del T-MEC por parte de México espera que en el transcurso de marzo, quizás abril, se complete ese proceso, y al finalizar se haga la notificación.

El acuerdo entrará en vigor a los dos meses y un día después de que los tres países se notifiquen entre sí.

Seade destacó que la aprobación del T-MEC en Canadá se haya dado de forma unánime tanto en la Cámara baja (Cámara de los comunes) como en la Cámara alta (Senado).

“Esto fue algo increíble porque en Canadá hay una relación complicada entre partidos, ahora habrá que considerar la entrada en vigor para seguir adelante”, advirtió.