Reforma a pensiones plantea que puedas acceder a tu dinero con menos semanas de cotización

Las semanas de cotización para que los trabajadores accedan a la pensión se recortará de mil 250 semanas a solo 750, anunciaron este miércoles el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto forma parte de la reforma al sistema de pensiones expuesto en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Este cambio no implica que se reduzca la edad para acceder a los recursos, solamente las semanas. Por ejemplo, si alguien estuvo desempleado, laboró en el sector informal o tuvo un trabajo no remunerado no debe forzosamente cumplir las semanas.

Además, se dio a conocer que se incrementarán las aportaciones tripartitas, mas no se cargará el costo a los empleados, ya que serán los patrones quienes pagarán el aumento de las aportaciones, que pasará de 5.15 al 13.87 por ciento.

Herrera comentó que el sistema de pensiones presenta fallas, las aportaciones eran insuficientes y las pensiones eran muy bajas, por lo que se decidió realizar esta nueva reforma, la cual elevará el monto de la pensión.

“Por ejemplo, para un trabajador hasta con 40 salarios mínimos, al momento de que se retira, hoy recibiría únicamente el equivalente al 30 por ciento de su salario. Es decir, las condiciones de vida cambiarían drásticamente en el momento en que este trabajador se esté retirando", apuntó.

En tanto, López Obrador comentó que era necesaria esta reforma, ya que actualmente los trabajadores recibían menos de la mitad del salario cotizado, lo cual se agravaría en el futuro.

“Si esa reforma no se corrige los trabajadores recibirán menos de la mitad de su salario, esto seguirá agravando con el tiempo”, enfatizó.

Por otra parte, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, comentó a través de su cuenta de Twitter que, con esta reforma los trabajadores mexicanos gozarán de una mejora sustancial de la calidad de vida en el retiro.

“La reforma es un hito en la historia del sistema de seguridad social en México y beneficiará a los trabajadores del país”, añadió.

Más tarde, se dio a conocer que esta propuesta se entregará a la Cámara de Diputados en el transcurso de esta semana y será discutida en septiembre.