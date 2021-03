Reforma a ley eléctrica detiene desarrollo, dicen IP y expertos

Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica aprobadas el martes por el Senado frenan el desarrollo sostenible, económico y medioambiental de México, coincidieron expertos y representantes del sector privado, y destacaron que el país queda afectado a nivel global porque pierde atractivo para la inversión al cambiar las reglas de operación de las empresas de energía renovable.

“Es un caso poco común donde había una mejor opción económica, que también es la mejor opción para el medio ambiente y fue una oportunidad de desarrollo sostenible que se destruye”, dijo Fernanda Ballesteros, coordinadora del Programa de Regulación de México Evalúa, al referirse al uso de renovables.

La iniciativa pondera la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía, aunque funciona con procesos contaminantes y costosos en comparación con la energía renovable, lo cual contraviene compromisos internacionales de cuidado al medio ambiente, aseguró.

En tanto, Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), destacó que la medida “es comparable con la cancelación del nuevo aeropuerto, que impacta la inversión a nivel de economía mexicana y no solo del sector eléctrico”.

Sin embargo, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó en Twitter que “México fortalece su seguridad energética con la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica LIE. Los cambios ayudarán a fortalecer en lo económico y en generación a nuestra empresa del estado, la CFE”.

‘Tsunami de amparos’, en camino

Así, la aprobación de la reforma eléctrica desatará un “tsunami” de amparos al menos entre empresas industriales de Nuevo León, alertó la Caintra, al recibir “cientos” de solicitudes de empresas interesadas en participar en las asesorías que el organismo empresarial pondrá a disposición de sus agremiados para poder ejercer su derecho, dijo Adrián Sada Cueva, presidente.

“Vemos un tsunami de amparos porque creemos que se violentan muchísimos derechos de los industriales, de Pymes, e incluso de los generadores eléctricos”, sostuvo.

Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Reguladores del Sector Energético, coincidió en el pronóstico, pues “México queda afectado a nivel global porque difícilmente seremos atractivos para la inversión por el hecho de que las empresas operaban bajo una ley y la modifican, entonces su modelo de negocios deja de ser eficiente y rentable”, dijo.

EU y Canadá se quejarán

Toda vez que haya concluido su proceso legislativo, Estados Unidos y Canadá no tardarán en realizar reclamos oficiales a la reforma, advirtió Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior, en una conferencia de Inteli-Iuris

“Hasta que aparezca publicada en el Diario Oficial veremos pronunciamientos”, y agregó que un panel o una corte internacional tendrá que decidir si viola o no el acuerdo comercial, “y cuando eso suceda hay que ver cómo reaccionará el Gobierno de México, si va a poner una medida de conformidad o simplemente va a abrir la chequera, pagará y aguantará el dolor que económicamente puedan implicar esas violaciones”, detalló.

Por su parte, Enrique Lendo, exnegociador del capítulo de medio ambiente del T-MEC, explicó que “cuando no cooperas con algo que a ellos les interesa, te enfrían. Te ponen una ‘castigadita’ para algunos temas; te dicen directamente: esto no me gustó, y después hay un periodo donde no te incluyen en una actividad, ni en un grupo de trabajo”, señaló.

