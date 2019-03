Reestructuración de CFE no es con el fin de convertirla en un monopolio: Bartlett

La reestructuración de las subsidiarias de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es con el fin de crear un monopolio a través de la eléctrica nacional, afirmó su director general Manuel Bartlett.

También recalcó que la reforma energética hizo una "habilidosa carnicería" de la empresa bajo una justificación absurda.

“Es una aberración total lo que hicieron. La justificación que era para que tuvieran el mismo número de mega watts, es absurda. No pretendemos reestructurar a la CFE y convertirla en un monopolio”, puntualizó este jueves en conferencia de prensa.

Carlos Andrés Morales Mar, director corporativo de operaciones de la eléctrica nacional, recordó que los términos de la estricta separación legal que fueron emitidos en el 2016 hicieron que las empresas generadoras se dividieran horizontalmente en seis empresas subsidiarias cuya división obedecía a regiones.

“Esto dio lugar a que se atendiera, por ejemplo, desde Veracruz la Central de Cerro Prieto que está en Baja California. Se dio que la EPS IV que está en Monterrey tuviera que atender el Grijalva, las unidades hidroeléctricas del Grijalva”, apuntó.

En su óptica, lo anterior provocó un rompimiento en la comunicación entre las empresas; incluso la Auditoría Superior de la Federación determinó que de las seis filiales, cuatro de ellas registraron pérdidas y solamente dos tuvieron una ganancia limitada, marginal, que no alcanzaban a tener ese tipo de condición para que generaran valor.

“Ya están los términos de la estricta separación legal en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los nuevos, pero eso no significa que no vayamos a la situación de mercado. Nosotros necesitamos preparar esas centrales, reagruparlas de tal manera que sean sumamente eficientes y sumamente competitivos”, dijo.

Analizan anulación de contratos por gasoductos detenidos

En conferencia de prensa, el titular de la CFE abrió la posibilidad de que en caso de que no se llegue a un acuerdo con las empresas IEnova, Carso, Fermaca y TransCanada por los contratos leoninos relacionados a siete gasoductos, se podrían anular.

“Si vamos a renegociar los contratos, esperemos que haya un acuerdo, sí queremos que haya un acuerdo, pero si no hay un acuerdo y nosotros no podemos sostener compromisos que no puede sostener la CFE, pues claro que iremos por la anulación”, sostuvo Bartlett.