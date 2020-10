Recuperación será lenta en mercados emergentes, aun con vacuna contra COVID-19: Calafell

El subgobernador del Banco de México, Javier Guzmán Calafell, indicó que, pese a que se cuente en un futuro con una vacuna o un tratamiento exitoso contra el coronavirus, la posibilidad de recuperaciones moderadas, prolongadas y desiguales es real, sobre todo en los mercados emergentes.

En el marco del seminario virtual de Scotiabank “Canada, the Americas and the global economy: Investing in an interconected world”, el funcionario indicó que de inicio no se cuenta con la certeza de un avance en la vacuna contra el COVID-19.

“Para empezar, las perspectivas y el cronograma del desarrollo de una vacuna y/o tratamientos terapéuticos efectivos siguen siendo muy inciertos y propensos a retrocesos”, expuso.

Indicó que, incluso con una vacuna probada con éxito, habría cuellos de botellas y retrasos en su producción a escala global.

“Incluso en un escenario en el que una vacuna está desarrollada con éxito, la producción a la escala requerida y su posterior distribución puede sufrir retrasos y cuellos de botella que limitaría su disponibilidad”, dijo y sostuvo que también existiría un segmento de la población mundial reacio a la aplicación del fármaco.

“La probabilidad de que amplios sectores de la población muestren renuencia a ser inoculados en vista de procedimientos opacos de prueba y aprobación, o por otras razones, no pueden ser ignoradas”, aseveró.

Calafell opinó que, la crisis en mercados emergentes y su débil recuperación se deben, en gran medida, a que muchas de estas naciones cuentan con un débil sistema de salud.

“Las condiciones iniciales son más precarias en los mercados emergentes en una serie de áreas, como, por ejemplo, los sistemas de atención de salud pública frecuentemente insuficientes, con fondos insuficientes y fácilmente sobrecargados; redes de seguridad social deficientes, o en muchos casos prácticamente inexistentes”, acotó.