¿Rechazaron tu solicitud para una tarjeta de crédito? Estas podrían ser las razones

Si querías una tarjeta de crédito pero tu solicitud no fue aceptada, seguro te preguntarás por qué te rechazaron. Hay muchas razones para que esto pase y quizá debas considerarlas antes de pedirla de nuevo.

Estas son algunas observaciones de Coru.com al respecto.

¿Por qué rechazaron mi solicitud?

-No cumples con los requisitos específicos

Antes de solicitar una tarjeta debes saber todos los requisitos generales y los específicos para hacerlo. Un primer filtro para la aprobación de una tarjeta de este tipo son los ingresos. Por esto, selecciona una opción que sea acorde a tus ingresos.

-Tienes un mal o nulo historial crediticio

Tu historial crediticio es un aspecto muy importante para que un banco decida otorgarte o no una línea de crédito. Ten en cuenta la importancia de tener tu historial crediticio en orden. Este se registra en el Buró de Crédito.

-Jamás has tenido un crédito

Para la mayoría de las tarjetas de crédito se realiza una investigación, con el fin de conocer los antecedentes crediticios de quien aplica. Si no has tenido nunca un crédito, entonces no hay manera de que haya referencias.

-Malas referencias crediticias

Si tienes antecedentes en tu historial esto indica que eres un usuario poco confiable; esto puede ser por un impago o porque un crédito no fue pagado en tiempo y forma.

Si consideras que este podría ser tu caso, solicita un reporte de crédito especial al buró. Tienes derecho a uno sin costo cada año, o puedes consultarlo las veces que lo necesites por un costo de 35.60 pesos.

-No demostrar capacidad de pago

El banco siempre se asegura de que quien aplica es capaz de mantener la tarjeta que solicita. Por esto, tendrás que demostrar que cuentas con los ingresos necesarios para pagar la tarjeta y que no tienes impedimentos para esto. De lo contrario, rechazará tu solicitud.

-Ingresos suficientes

Además de demostrar tus ingresos, debes de tener un mínimo requerido o una cuenta de ahorro donde se registren las percepciones de cada mes.

-¿Tienes muchas tarjetas de crédito?

Aunque las lleves en orden y al día, una entidad financiera puede considerar el hecho de que tengas varias tarjetas como un riesgo potencial de endeudamiento.

La recomendación de Coru.com es que tengas tarjetas que puedas pagar sin gastar más del 30 por ciento de tu sueldo en una deuda y evitar compras a plazos muy largos.

-Tienes activo un crédito muy alto

Un crédito hipotecario o automotriz suele ser por cantidades muy altas y a plazos de pago altos. Tener estos préstamos y solicitar uno nuevo sin demostrar ingresos adicionales podría significar un riesgo de endeudamiento con la tarjeta.

"Lo mejor es continuar haciendo pagos puntuales del primer crédito, para que al momento de solicitar la tarjeta, la cantidad a deber de tu hipoteca o autofinanciamiento sea del 50% o menos, y aumente la posibilidad de tener el nuevo crédito", indica Coru.com.

-Hiciste muchas solicitudes simultáneas para obtener una tarjeta

Solicitar varias tarjetas en muchos bancos al mismo tiempo puede no ser una buena señal para las entidades. Antes de llenar una solicitud, asegúrate de que sea la tarjeta más adecuada y no repitas el proceso en distintos bancos al mismo tiempo.

Si tu solicitud es rechazada, espera algunos meses antes de intentarlo otra vez.

-Da la información correcta

La información que proporciones en la solicitud debe ser real y correcta. Si llenas mal algún dato, ya sea a propósito o por descuido, y este no puede ser verificado, el banco no sabrá si fue un error y solo detectará que es falso, lo cual no es una buena señal.

No exageres tus ingresos y revisa 'con lupa' que los datos coincidan.

Ya me recharazon, ¿cuándo puedo solicitar de nuevo?

Sobre esto, Coru.com señala que si fuiste rechazado por tu historial crediticio, lo mejor es ponerlo en orden y esperar mínimo dos meses. Si fue porque no tienes este historial, solicita primero un préstamo inmediato o un plan de telefonía. En este caso, podrás volver a intentar la solicitud en aproximadamente ses meses.

¿Quieres más de una tarjeta de crédito? Evalúa si realmente las necesitas. Si ya pediste una, espera al menos 45 días para solicitar una segunda y 90 días más para pedir una tercera.