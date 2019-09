Recaudación alcanza 2 billones de pesos en agosto: SAT

Monterrey, NL.-Hasta el 20 de agosto del presente año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) captó más de 2 billones de pesos en recaudaciones, reveló este viernes la jefa del organismo, Margarita Ríos Farjat.

“Al cierre del primer semestre, estuvimos 4.4 por ciento arriba del 2018 en términos reales, hemos tenido un reacomodo al cerrar julio, pero mantenemos arriba todavía del 2 por ciento, 2.2, 2.4 por ciento. Llegamos ya al segundo billón de pesos el 20 de agosto, esta cifra todavía no se da a conocer, descontando ya por supuesto devoluciones y demás”, detalló Ríos Farjat en el marco del XXVI Congreso del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

La meta del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una estimación de ingreso tributarios para el 2019 de 3.23 billones de pesos, monto que es 72 mil 800 millones menor a lo que se aprobó en la Ley de ingresos de la Federación del año en curso.

La funcionaria resaltó que, en el periodo previamente mencionado, también creció el padrón de contribuyentes y se agilizó la emisión de facturas electrónicas por segundo.

“Tenemos 8 por ciento más de contribuyentes inscritos en el padrón en relación al año pasado; 16 por ciento más de facturas electrónicas emitiéndose ahora 241 por segundo en comparación con las 220 facturas por segundo del 2018”, agregó Ríos Farjat

Afirmó que todos los indicadores del SAT van arriba de los del año pasado con respecto a los términos reales y, a pesar de que en julio hubo una bajada, en agosto se recuperaron.

“El único mes en donde hubo un reajuste (en julio), no me extraña, sobre todo considerando el entorno internacional, otros países abiertamente, y me reservo los nombres, están batallando y me han dicho: ‘vamos 5 por ciento abajo, 8.5 por ciento debajo de la recaudación del año pasado”, apuntó.