Quitas de capital, el último recurso que recomienda la ABM ante reestructura de créditos

La Asociación de Bancos de México (ABM) reiteró que aplicar un esquema de reestructura de créditos no es obligatorio y que cada banco determinará qué ofrecerán a sus clientes; indico, además que en el caso de las quitas, pese a ser una “práctica ancestral de la banca”, no son la mejor opción para los clientes ni para el negocio de los bancos.

¿Qué son las quitas de capital? Son acuerdos entre el banco y sus clientes que intentan solucionar situaciones de impago. El banco renuncia al cobro de una parte de esa deuda a cambio de asegurarse el cobro del resto.

En videoconferencia de prensa, Luis Niño, presidente de la ABM explicó que si bien “la quitas es una práctica ancestral de la banca, cuando no hay alternativa es a lo que se recurre, pero tenemos ahora sociedades de información crediticia que dejan en claro la situación del cliente. Con o sin las medidas regulatorias, el acercamiento de clientes y bancos es muy relevante para determinar quién puede y cuánto puede pagar”.

“No se trata de sacrificar las utilidades de los bancos, se trata de mantener la solvencia de las instituciones bancarias, ese es el punto. No es que ahora los dueños van a regalar dinero porque ganan mucho dinero. Las utilidades de la banca en lo que va de este año se han contraído substancialmente”, agregó.

En la primera fase del programa de diferimientos, recordó que pusieron sobre la mesa el 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “Esto es, no cobro capital por un billón de pesos, y no cobro de intereses por 69 mil millones de pesos. Eso no es un tema menor, no hay otro gremio ni del sector público ni del privado que haya puesto tanto dinero en la mesa para ayudar a la clientela, y ayudamos a 8.6 millones de personas”, comentó.