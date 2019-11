¿Quieres ir al baño de alguna gasolinera? App Litro x Litro te dirá si está limpio y si cobran por usarlo

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo este lunes que, al realizar encuestas telefónicas a nivel nacional, la dependencia encontró que el servicio de baños es lo que más importa a lo usuarios de gasolineras (después de la compra de combustible) y por ello habrá información en la app Litro x Litro para decidir qué sanitarios son más adecuados.

Sheffield comentó en la conferencia mañanera que la aplicación te dirá desde este lunes, además de los precios, si la gasolinera tiene baños, si cobra por este servicio y si están limpios.

"Realizamos 405 visitas a gasolineras del país, 384 tienen sanitario público y 21 no lo tienen. 22 por ciento cobra el baño y 78 por ciento no lo cobra. El 90 por ciento está limpio y el 10 por ciento está sucio. Todo esto ya estará en la app. Aparte del precio y ubicación para que puedas presentar una denuncia, también puedes saber dónde no cobran el baño y también dónde está limpio", dijo el titular de la Profeco.

De las encuestas realizadas por la dependencia, el 67 por ciento respondió que el servicio más importante es el de baños en gasolineras; más abajo y con menos de 10 por ciento de las preferencias estuvieron otros servicios como las tiendas de preferencia o el inflado de llantas.