¿Quién da más, quién da más? El trabajo de Milgrom y Wilson para vender cualquier cosa

Literalmente desde los días de Adam Smith, los economistas han sido grandes creyentes de la mano invisible que guía los mercados. Pero a veces, ayudamos un poco a la mano invisible.

Cuando los problemas de coordinación u otras complejidades impiden que el mercado encuentre el precio correcto por sí solo, a menudo reunimos personas y descubrimos los precios a través de subastas. Esa es la especialidad de Paul Milgrom y Robert B. Wilson, dos economistas de Stanford, y es la razón por la que recibieron el Premio Nobel de Ciencias Económicas este lunes.

Las subastas están en todas partes, por supuesto. La gente los usa para vender arte, antigüedades y casas; encontrar el precio adecuado para el pescado fresco y los automóviles usados; y recaudar fondos para organizaciones sin fines de lucro. Las subastas también se esconden en el trasfondo de la vida diaria, controlando los anuncios que vemos en internet, y tal vez incluso la página que estás viendo en este momento.

En muchos entornos, la mejor subasta es aquella en la que los postores se turnan para ofrecer precios cada vez más altos hasta que todos menos uno abandonan. Esa es una “subasta inglesa” en economía, y es genial porque la gente abandona exactamente cuando la oferta excede sus valores por el bien que se vende. Esto garantiza que el bien va al postor que más lo valora; además, el proceso público asegura que los subastadores no puedan hacer trampa cotizando un precio inflado.

A veces, sin embargo, otros factores pueden interferir. Imagina una subasta de una alfombra persa inusual en una sala con algunos coleccionistas de alfombras persas expertos. Es posible que los postores aficionados no se guíen por sus propias estimaciones del valor de la alfombra, sino por las acciones de los expertos. En tales entornos, el formato de subasta ideal no está claro.

Podríamos pensar, por ejemplo, que los vendedores de alfombras persas preferirían ocultar las ofertas de las personas, de modo que los postores sin experiencia no puedan ver cuándo los expertos ofertan poco. Pero eso también se oculta cuando los expertos ofertan mucho, por lo que tal vez reducir la transparencia no sea una buena idea después de todo. Y el vendedor no está necesariamente limitado a formatos de subasta simples; en principio, él o ella podría usar algo extraño como una subasta de pago total, en la que el bien va al mejor postor, pero todos tienen que pagar sus ofertas.

Entonces, ¿qué formato de subasta deberían elegir los vendedores de alfombras? Antes del trabajo de Milgrom, los economistas no tenían un marco general para analizar esta cuestión. Tienden a confiar en modelos que brindan información extraordinaria sobre cómo podrían funcionar las subastas en teoría, pero brindan poca orientación sobre qué subastas deberíamos usar en la práctica.

“ Este premio se trata de evitar la maldición del ganador". Tommy Andersson, miembro del comité del Premio en Ciencias Económicas.

En trabajo conjunto con Robert Weber, Milgrom desarrolló y estudió modelos nuevos y más matizados de los valores y el comportamiento de los postores. Descubrieron que la transparencia es a menudo el camino a seguir, independientemente de si hay expertos en la sala; de hecho, los subastadores pueden incluso aumentar los ingresos compartiendo información sobre los bienes con los postores. Esto explica las descripciones detalladas de la calidad y procedencia de los artículos que vemos en casas de subastas como Christie y en sitios como eBay.

Wilson comenzó a investigar en teoría de juegos. En el camino se dio cuenta de que los primeros modelos de subasta se basaban en dos supuestos: claridad sobre las reglas del juego y comprensión de las características generales del mundo, como las preferencias de los agentes. Para pensar en los mercados del mundo real, razonó Wilson, los economistas tendrían que eliminar el último tipo de suposición, ya que tratan a los agentes como si tuvieran información que nadie podría tener.

Suena casi obvio cuando se dice así, pero en ese momento, esta observación fue revolucionaria. Fue tan influyente que llegó a conocerse como la "doctrina Wilson". Y llevó a Wilson a ser uno de los primeros en construir modelos de subasta que se podrían asignar directamente al uso en el mundo real.

Milgrom y Wilson han utilizado sus conocimientos para diseñar nuevos formatos de subasta de bienes y servicios que son difíciles de vender de forma tradicional, como las frecuencias de radio. Sus descubrimientos han beneficiado a vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo.

Los modelos de Wilson y Milgrom pronto los llevaron al diseño de subastas del mundo real. En 1993, la Comisión Federal de Comunicaciones los invitó, junto con Preston McAfee y John McMillan, a desarrollar la primera subasta para asignar derechos de uso del espectro electromagnético en Estados Unidos.

Los derechos de espectro son mucho más complicados de subastar que las alfombras persas. Algunas empresas quieren construir redes nacionales y solo quieren comprar una licencia para una región si pueden comprar otras licencias regionales al mismo tiempo.

Además, cuando el Gobierno es el subastador, la transparencia y la equidad son primordiales, al igual que evitar la concesión accidental de licencias de forma que se creen monopolios. Y además de eso, los postores en las subastas de espectro son empresas de telecomunicaciones sofisticadas y con buenos recursos; si hay alguna forma de jugar con el sistema para obtener un mejor precio, la encontrarán.

Ningún mecanismo de subasta en la caja de herramientas de los economistas estuvo cerca de resolver todos estos problemas a la vez. Entonces Milgrom, Wilson y sus colaboradores desarrollaron un nuevo tipo de subasta que se basa en las ideas de la subasta inglesa clásica, pero vende varios productos a la vez y permite a los postores hacer ofertas simultáneas en paquetes de licencias. El enfoque tuvo tanto éxito que se ha convertido en un modelo para la asignación de espectro en todo el mundo.

Desde entonces, Milgrom y Wilson han trabajado en diseños de subastas en una variedad de industrias. Wilson, por ejemplo, ha estado intensamente involucrado en el diseño de las subastas dinámicas utilizadas en los mercados eléctricos . Mientras tanto, Milgrom asesoró al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las subastas utilizadas en los rescates bancarios durante la crisis financiera y recientemente concluyó una nueva subasta de espectro aún más compleja que transfirió licencias de emisoras de televisión a proveedores inalámbricos.

Todo este trabajo ha ayudado a iniciar una revolución en el diseño de mercado, un nuevo campo en el que los economistas desarrollan teorías prácticas que pueden ponerse a trabajar en los mercados de ingeniería (o reingeniería) del mundo real. Y Milgrom y Wilson no solo han diseñado el mercado ellos mismos, también han capacitado a muchos estudiantes extraordinarios en el campo.