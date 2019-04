Queremos que haya competencia entre las gasolineras, no regresar el estatismo: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que su propuesta de que el Gobierno cree una cadena de gasolineras busca que haya competencia entre estos negocios y no "el regreso del estatismo".

"Leí por ahí que queríamos regresar al estatismo y no, lo que queremos es que haya competencia, que no haya monopolio (en la venta de gasolinas) y que nos ayuden los consumidores para escoger dónde cargar gasolina a partir de la información que vamos a proporcionar, para que el mercado regule el mercado", dijo.

López Obrador propuso el martes la creación de una cadena de gasolineras del Gobierno federal ante "los abusos" de las gasolineras, que absorben el 63 por ciento de los estímulos que la Secretaría de Hacienda otorga a los precios de los combustibles.

Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, explicó el martes que los concesionarios han incrementando el precio de las gasolinas cada vez que Hacienda incrementa el apoyo para esos productos, por lo que solo el 37 por ciento del beneficio llega al consumidor.

El presidente reafirmó que a partir del próximo lunes se publicará en la conferencia matutina qué gasolinera vendió más cara y más barata la gasolina y se dará a conocer el precio al que Petróleos Mexicanos (Pemex) vende el producto a los concesionarios.

"Porque cuando se habla de abusos, se puede pensar que le estamos echando la culpa los distribuidores cuando Pemex está vendiendo caro la gasolina y no, se está cumpliendo con el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles", dijo.

A esto se refirió Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex), quien el martes dijo que la postura de López Obrador contra las gasolineras sataniza al mercado.

Sobre el tema, el mandatario pidió a los gasolineros no ver la propuesta como una acción autoritaria en su contra.

"No estamos hablando de que no tengan utilidad, estamos planteando que tengan una utilidad razonada, que no se abuse (porque) el Gobierno tiene que proteger a los consumidores, más si se está haciendo un esfuerzo para que no aumenten los precios", apuntó.