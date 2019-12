¿Qué pasó con la reforma al sistema de pensiones? Se quedó en el tintero (al menos por este año)

Durante 2019 el Congreso discutió una iniciativa para reformar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), la cual tiene como finalidad la flexibilización del régimen de inversión de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), el cambio de figura de sociedades de inversión a fondos de inversión y un mandato por ley para preparar una propuesta de reforma al sistema de pensiones, entre otras cosas. Sin embargo, ésta no se aprobó.

“Se estuvo discutiendo en el Congreso la posibilidad de flexibilizar el régimen de inversión de las Afores, quedó pendiente por la Cámara de Diputados en el último periodo legislativo, esperemos que se apruebe en el próximo”, explicó Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Esta iniciativa tiene varias aristas importantes, tales como que las Afores hagan una mejor aportación al desarrollo del mercado de capitales y al financiamiento de la inversión física, productiva y de infraestructura público-privada, indicó Abraham Vela, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

“Es importante destacar que no estamos hablando de la gran reforma de pensiones que el país requiere. La tarea de desactivar el tsunami pensionario no se aborda en la iniciativa. Si bien no es la gran reforma, sí está vinculada a mejorar las pensiones de los trabajadores mexicanos”, aseguró Vela.

Una vez que sea aprobada y promulgada esta iniciativa de ley hacia los Sistemas de Ahorro para el Retiro, proceso que se espera sea durante 2020, la Secretaría de Hacienda tendrá un plazo no mayor a seis meses para convocar la integración de un grupo de trabajo para elaborar el diagnóstico y propuesta de reforma integral de los sistemas de pensiones del país.