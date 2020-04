¿Estás guardando dinero ante la emergencia sanitaria? Estos son los estados más ahorradores

La pandemia del COVID-19 ha representado un duro golpe para la actividad económica del país: tan solo entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346 mil 878 empleos formales. Ante esta coyuntura, el ahorro toma un papel fundamental para hacer frente a los problemas derivados de esta emergencia sanitaria.

De acuerdo con un reporte realizado por Hocelot, compañía especializada en analítica avanzada, los mexicanos con el porcentaje más alto de ahorro respecto a su sueldo son los radicados en el estado de Chihuahua con un 19 por ciento.

El top 10 de los estados más ahorradores lo completa Sonora (18 por ciento del total de su salario mensual), Baja California Sur (16 por ciento), Tabasco (16), Tamaulipas (15), Aguascalientes (15), San Luis Potosí (15), Hidalgo (14), Sinaloa (14) y Ciudad de México (14).

En contraste, el porcentaje más bajo de ahorro corresponde a los habitantes del Estado de México, con un 8 por ciento.

Al realizar el análisis por monto, los habitantes de la Ciudad de México alcanzan un promedio de 2 mil 43 pesos, lo que representa la cantidad más alta del país, mientras que los veracruzanos ocupan el último lugar, al tener una media de ahorro de 595 pesos mensuales.

Por grado de estudios, los mexicanos que cuentan con educación profesional (licenciatura y educación normalista) ahorran en promedio el 12 por ciento de su salario mensual, mientras que las personas que cuentan con educación a nivel básico y media superior ahorran el 11 por ciento.

Los mexicanos que solo cuentan con estudios de preescolar únicamente ‘guardan’ el 9 por ciento de su salario, lo que equivale a un monto promedio de 918 pesos al mes.

De acuerdo con la analítica de datos de Hocelot, el perfil del mexicano más ahorrador es un hombre o mujer con estudios de posgrado, entre los 55 y 65 años, del estado de Chihuahua; mientras que el que menos ahorra sería un habitante del Estado de México en un rango de edad de entre los 18 y 35 años, con un nivel de estudios básico.

“Encontrar estos patrones a través de la analítica de datos nos sugiere la oportuna creación de iniciativas desde el entorno público y privado que ayuden a promover el hábito del ahorro, y que se convierta en una palanca de soporte para la sociedad mexicana en momentos de inestabilidad económica y temporadas desfavorables”, aseguró Antonio Camacho, CEO Global de Hocelot.

A su vez, la Fintech Yotepresto realizó una encuesta en la que se descubrió que el 60 por ciento de los mexicanos no tienen un fondo de ahorro para emergencias.

Las principales razones para no tenerlo fueron no contar el hábito del ahorro, 24 por ciento; falta de disciplina, 21 por ciento; tener ingresos muy bajos, 17.32 por ciento; y no considerarlo importante, 16.14 por ciento.

“Sobre todo en este momento, en el cual vemos que el COVID-19 llegó al país y está haciendo que nuestro día a día cambie radicalmente, las personas están estresadas, primero, porque no se quieren enfermar; y, segundo, porque no quieren quedarse sin empleo por esta crisis. Es por eso por lo que ahora mismo sería un buen momento para iniciar a crear este fondo, aunque, obviamente, no podrán completarlo, ya que, idealmente, debe representar tres meses de sus ingresos”, dijo Luis Rubén Chávez, CEO de la plataforma.