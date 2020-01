La economía crecerá; hay desarrollo y bienestar en el país: AMLO sobre dato del PIB

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que la economía en México va a crecer, y destacó que hay desarrollo y bienestar en el país.

El mandatario prometió que habrá crecimiento y que es por este motivo que se conformó el gabinete para fomentar el crecimiento económico.

"Ya se esperaba (el dato del PIB), pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad, y como tengo otros datos puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos", comentó en la conferencia de prensa matutina.

Más temprano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó su estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) de México, señalando que se contrajo 0.1 por ciento en 2019 con base en cifras desestacionalizadas.

El dato representó la primera contracción desde 2009, cuando el PIB cayó 5.3 por ciento en el contexto de la crisis económica.

La cifra está en línea con lo esperado por la mayoría de analistas de bancos.

AMLO apuntó que durante el periodo neoliberal se establecieron parámetros para medir el desarrollo del país, los cuales no le "importan mucho" porque crecer puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos.

"Es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos, eso es lo que me tiene tranquilo, porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo, estamos viendo el precio del pollo que bajó, me importa mucho la economía familiar", agregó.