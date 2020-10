Próximos proyectos del Plan de Infraestructura se entregarían en noviembre, adelanta el CCE

En noviembre podría estar lista un segundo paquete de proyectos del Plan de Infraestructura, algunos más del sector energético, dijo este lunes Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Hoy el paquete no es menor, representa más del 1 por ciento del PIB, hay 39 proyectos identificados en diferentes áreas, carreteras, algunos en energía” y agregó que el único requisito para integrar esta lista, es haber pasado por las cinco etapas en las que se dividió el proceso para su selección.

La primera entrega de 39 proyectos incluye algunos de los 147 proyectos anunciados el 26 de noviembre de 2019, que debieron replantearse ante el impacto de la pandemia y la crisis económica que contrajo. Son 32 proyectos nuevos y siete ya en ejecución, según explicó en conferencia de prensa.

“En este paquete, se tiene la tranquilidad de que toda la permisiología ya está completada. Hay cinco proyectos de energía, hoy son proyectos en alianza con Pemex y seguirán anunciándose, en noviembre esperaríamos entregar un segundo paquete que pudiera incluir más dentro del sector de energía”, apuntó.

El mecanismo para conformar las entregas de paquetes de obras se integra de cinco etapas. La primera es donde están los ya ejecutables; la siguiente son los que están en fases de autorización, que necesitan permisos, derechos de paso o cualquier otro permiso; le siguen los proyectos en análisis para medir su impacto económico, social y se ve la posibilidad de ser financiado. En la cuarta etapa están los proyectos en preparación, estructurándose, viendo su impacto para la fase de análisis y en la quinta etapa “está todo aquel proyecto en fase de idea, sin ningún análisis económico o social”, explicó en conferencia de prensa.

El equipo conformado por el Gobierno federal y el sector privado analiza proyecto por proyecto, en ese proceso de cinco grandes pasos y llevarlos todos a que puedan ser ejecutables y en el sector energía, dijo, se buscarán ventajas traducidas en mejores tarifas y capacidad.

“También incluirá en el tiempo proyectos eólicos y proyectos fotovoltaicos. Es cuestión de esperarnos a los siguientes paquetes de inversión”, adelantó el presidente de la máxima cúpula empresarial.

Optimismo entre el sector empresarial por el acuerdo

El optimismo sobre el impacto favorable que traerá este acuerdo en infraestructura para la reactivación de la economía y la recuperación del empleo quedó expuesto por los presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) y de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

“Son 39 proyectos, 32 proyectos son nuevo y siete ya estaban. La infraestructura abraza a 37 ramas de la industria y para nosotros es una muy buena noticia ya que la construcción, la infraestructura ha estado bastante lenta por la pandemia”, dijo el líder de los industriales.

Para que pueda darse la reactivación en la medida que se necesita, uno de los acuerdos que se firmaron con el Gobierno, es que haya seguridad en el país tanto patrimonial y Estado de Derecho y que estas obras de infraestructura cuenten con todas las facilidades, detalló José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur.

“Nos llena de optimismo el nuevo enfoque que se le está dando a estas inversiones y el hecho de plantear de que mes con mes se estén hablando de nuevas inversiones hasta llegar al 25 por ciento del PIB sumando la inversión pública y privada”, dijo en la conferencia realizada junto con el CCE.

El anuncio de los proyectos en infraestructura forma parte del acuerdo de reactivación económica entre la IP y el Gobierno, basado en tres pilares: fomento al consumo interno para generar mayor productividad y fuentes de empleo; el segundo aspecto es la inversión, en donde cobra relevancia el paquete que se anuncia equivalente al 1 por ciento del PIB y el tercero, está relacionado con el comercio exterior y la generación de divisas.

Dos de las grandes palancas de desarrollo para que este proceso es considerar el turismo que ha sido motor de la economía en México casi aportando el 9 por ciento del PIB en 2019 y el T-MEC que desde el 1 de julio se ratificó”, expuso José Manuel López Campos.

Una nueva oportunidad para restablecer la confianza del sector privado es cómo el sindicato patronal entiende el anuncio sobre el acuerdo de reactivación económica, con el paquete de obras de infraestructura como primer paso, dijo Gustavo De Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y reiteró la disposición del organismo empresarial para trabajar de la mano con el gobierno.

“Es una señal esperanzadora, no puedo decir mucho más. El país está urgido de buenas señales y el hecho de que se anuncie la disposición del Gobierno federal para incentivar el que esos proyectos puedan fluir, me parece que no es un tema menor en un ambiente de desconfianza e incertidumbre como el que ha premiado durante los últimos meses”, dijo en otra conferencia de prensa.

Antonio Del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y uno de los negociadores del acuerdo, escribió en su cuenta de Twitter: “Con el anuncio de proyectos de Infraestructura, unidos Gobierno de México y empresarios por el progreso de México, marcan un punto de inflexión de colaboración nacional para una recuperación sostenida de la actividad económica, generando más empleos y mejor desarrollo.