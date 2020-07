Propuesta de reforma al sistema de ahorro evitará contingencia fiscal: Hacienda

La reforma al sistema de ahorro para el retiro que propuso la administración de Andrés Manuel López Obrador no sólo evitará una contingencia fiscal en el futuro, sino que mitigará el descontento social de los mexicanos, afirmó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

En videoconferencia de prensa, con motivo del informe de finanzas públicas y deuda al segundo trimestre del 2020, el funcionario explicó que uno de los requerimientos que el gobierno federal tuvo con respecto a la negociación al nuevo esquema de pensiones que se propuso fue que el costo fiscal para la federación fuera neutro.

“En el modelo actuarial llamado ‘población cerrada’, que se utilizó para la propuesta de reforma, el modelo nos indicaba que en los siguientes años vamos a tener un ahorro, con respecto a las aportaciones que estamos haciendo en este momento”, comentó Yorio.

El subsecretario de Hacienda destacó que uno de los grandes éxitos de la propuesta que se presentó el pasado 22 de julio es que las arcas públicas no van a enfrentar una contingencia fiscal en el futuro y ese es el gran ahorro.

“Rompimos una inercia con la propuesta y lo que estamos haciendo es que no vamos a enfrentar esta contingencia fiscal en el futuro. Además, obviamente, los trabajadores no iban a tener suficientes ingresos en el momento de su retiro y esto sí iba a generar mucho descontento social y alguien iba a tener que pagar y compensar esa parte del ingreso perdido durante el retiro, no sabemos quién, pero probablemente iba a ser el gobierno federal”, aseveró el subsecretario.

Precisó que en este momento el impacto fiscal sería neutro: “no vamos a pagar más y en los primeros meses sí estimamos que, de acuerdo al modelo actuarial que se discutió hace un año, observemos algunos ahorros mínimos, pero ya no vamos a enfrentar esta contingencia fiscal en el futuro y ese es el gran ahorro que podría traernos la propuesta de la reforma al sistema de ahorro para el retiro que ha hecho el presidente López Obrador”, garantizó el funcionario.