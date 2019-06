Pronósticos de calificadoras no resultan y no tendrán éxito: AMLO sobre Fitch y Moody's

El "pronóstico" de las agencias calificadoras Fitch y Moody's sobre la economía de México no se cumplirá y no tendrá éxito, aseguró este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente fue cuestionado sobre la degradación de la calificación de México por parte de Fitch y de la modificación de la perspectiva de la calificación de la deuda soberana del país por parte de Moody's.

"Respetamos esa opinión, pero seguimos sosteniendo que vamos bien, que va a crecer más la economía, que cuando menos va a crecer al 2 por ciento (este año) y que en el sexenio vamos a cumplir el compromiso de crecer al 4 por ciento y que, con todo respeto, la falla que tienen las calificadoras (...) es la metodología que se utilizó en el periodo neoliberal, que no tomaban en cuenta, en palabras tecnocráticas, la variable 'corrupción'. Entonces por eso sus pronósticos no resultan, no van a tener éxito, pero a las pruebas me remito", dijo.

La agencia calificadora Fitch degradó el miércoles la calificación de México de 'BBB+' a' BBB' con perspectiva estable.

Así, México se queda a dos escalones de caer en el llamado 'grado especulativo', como se considera a las notas a partir de 'BB'. Por debajo de la actual calificación de México solo queda la 'BBB-'.

Por otra parte, Moody’s modificó la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de México a 'negativo' desde 'estable', pero dejó la calificación en 'A3', citando un debilitamiento de la confianza de los inversionistas y de las perspectivas económicas, así como riesgos en las finanzas públicas por la política energética y el papel de Pemex.