Prohibición del glifosato puede reducir hasta en 50% producción de alimentos: Rogelio García

La prohibición del glifosato en el campo mexicano podría causar estragos muy grandes en la producción de alimentos en México.

“Podemos llegar a tener pérdidas de hasta 40 o 50 por ciento, son estudios que se han hecho en granos básicos”, afirmó Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), durante su participación en el EF MEET POINT. Situación actual del campo mexicano el tema.

El experto en temas agroalimentarios especificó que el glifosato es un herbicida reconocido en todo el mundo que se utiliza para controlar el crecimiento de malezas, aunque siempre ha habido disputas por parte de grupos ecologistas y grupos radicales respecto a su aplicación.

“Es una herramienta única para agricultores y para (tener) una agricultura sustentable. Es un producto muy versátil, súper efectivo, muy seguro y de muy bajo costo”, detalló.

Aseguró que el glifosato es seguro para la salud del ser humano y el medio ambiente si se utiliza de manera responsable.

“En México, el glifosato no se utiliza sobre productos finales, no tenemos organismos genéticamente modificados y no nos interesan, no los queremos”, indicó.

Destacó que desea caminar de la mano con las autoridades para hallar una respuesta a esta problemática.

“Vamos a dejar que la ciencia, no solo la mexicana, sino que la combinación de ciencias de todo el mundo de la Unión Europea, Japón, Australia, EU, la mexicana, que nos pongamos todos de acuerdo, y tomemos una decisión equilibrada, no tomemos una decisión radicalizada por querer ser el único país que va a prohibir el glifosato”, subrayó.

García Moreno recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de acuerdo en realizar pruebas sin utilizar glifosato, pero si no hay un producto alterno que lo sustituya, “se va a tener que quedar”.

“Es un tema que tiene mucho que hablarse, es un tema que debemos seguir dando la pelea sin radicalizarlos, y si creo que la autoridad debe de escuchar, ser abiertos todos para poder tomar la mejor decisión”, apuntó el experto del CNA.

