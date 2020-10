Prohibición de quesos se resolverá favorablemente para productores y consumidores: Economía

Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, señaló este jueves, en su comparecencia ante el Senado de la República, que está segura de que la prohibición de algunos tipos de quesos y yogures tendrá una resolución favorable para productores, consumidores y para un funcionamiento correcto del estado de derecho en el país.

Detalló que esta decisión no se tomó de la noche a la mañana, sino que fue un trabajo de varios meses que se realizó en conjunto de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la dirección general de Normas de la Secretaría de Economía.

“Los quesos que son quesos se siguen vendiendo en las tiendas departamentales, los que no lo son se han retirado porque no cumplen con la norma oficial”, dijo.

Argumentó que la decisión se tomó con base en evidencias científicas realizadas por Profeco, y que todas las irregularidades que se detectaron fueron notificadas a los productores para que las resuelvan y puedan volver a comercializar sus productos.

“No estamos en contra de la comercialización, pero tenemos la obligación de hacer cumplir las Normas Oficiales Mexicanas, si no las cumplimos porque son muy costosas o difíciles, mejor no las hacemos, ¿para qué hacer un proceso de normalización si no se cumple?”, enfatizó.

Este jueves, Alfonso Guati, director general de Normas, sostendrá reuniones con las empresas involucradas para poder llegar a soluciones basadas en evidencia.

Economía trabaja en atracción de inversión de Asia y Europa

En otro tema, la Secretaria de Economía resaltó que durante el último año se ha estado trabajando de forma constante en diversas estrategias para atraer inversiones de Asia y Europa.

“Hemos establecido una serie de acciones para situar a México como un país de destino de inversión singular, no solo es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de agosto a la fecha, hemos tenido 125 reuniones con directores y ejecutivos de empresas globales de alto nivel, y una colaboración directa con 145 empresas globales”, puntualizó.

Graciela Márquez aclaró que el proceso de relocalización de inversiones es complejo y que no sucede de una semana a otra.

“La inversión de miles de millones de dólares es una decisión compleja para los inversionistas, nosotros tenemos que garantizar las condiciones, como los son cadenas de logística y de proveeduría”, indicó.

Además, manifestó que no solo se trata de atraer inversiones provenientes de China, sino que el interés recae en toda Asia y Europa.

“Decir que solo nos interesa China incluso nos podría poner en un tema diplomático serio y no es el tema, es una tendencia económica global. Estamos trabajando coordinadamente con brazos financieros, bancos globales que acompañen esa inversión, que acompañen la atracción de empresas”, aseveró.

Durante la comparecencia especificó que hay empresas logísticas del extranjero que han manifestado su intención de invertir en proyectos emblemáticos del Gobierno de la 4T, especialmente en el Tren Maya y el corredor transístmico.

