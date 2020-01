Profeco y Gobierno federal darán permisos para romper 'minimonopolio' en sector de gas LP

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo este lunes que trabajarán en colaboración con el Gobierno federal para expedir permisos de servicio de gas LP en algunas plazas del país, con el objetivo de romper con los "minimonopolios' que ahí persisten.

"Vamos a ayudarles (a los vendedores de gas LP) desde Profeco, en colaboración con el Gobierno federal, para que se extiendan permisos (...). En eso estaremos trabajando para romper esos 'minimonopolios' a nivel de plazas", señaló Sheffield en la conferencia de prensa matutina.

El titular de la Profeco comentó esto luego de mencionar que la empresa Gas Express Nieto lleva "bastante tiempo" ofreciendo los precios más altos en el sector.

En la semana del 9 al 15 de enero, esta compañía fue la que ofreció los precios más altos del país en gas LP por cilindros: 21.11 pesos por kilo y un margen de ganancia de 9.62 pesos por cada kilogramo. Estos costos los dio en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

"Me queda claro que en estas plazas Gas Nieto, al no encontrar competencia, le encaja el diente (al consumidor) porque en otros lugares sí pueden dar buenos precios. ¿Por qué ahí no lo pueden hacer?", añadió Sheffield.