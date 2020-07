Producción petrolera de México no rebasará el millón 758 mil barriles por acuerdo con OPEP: Nahle

México firmó un acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) para que hasta diciembre próximo la producción nacional de petróleo no rebase el millón 758 mil barriles diarios, reveló este jueves Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener).

“México firmó un acuerdo por todo el año. Mayo y junio era la reducción de 100 mil barriles (diarios), y de julio a diciembre (el trato es) mantener una producción máxima de un millón 758 mil barriles. Nosotros terminaríamos hasta diciembre cumpliendo con el compromiso que se hizo con la OPEP”, dijo Nahle en una entrevista con El Financiero Bloomberg.

Después de una larga negociación, en abril pasado México acordó con la OPEP+ reducir su producción en 100 mil barriles durante mayo y junio, en lugar de 400 mil barriles como le exigía la organización. Sin embargo, no se había dado a conocer la firma del acuerdo para el resto del año.

El acuerdo liderado por la OPEP, que en total representó una disminución en la producción mundial de 9 millones 700 mil barriles entre todos los países participantes, se dio con la finalidad de disminuir la oferta internacional de crudo como medida ante la caída de los precios, que en abril tocaron valores negativos, debido a la pandemia de COVID-19.

En noviembre próximo, los países participantes del acuerdo se reunirán de nuevo para evaluar las medidas y el impacto de la emergencia sanitaria en el mercado petrolero.

“A finales de año tenemos una (reunión), estamos citados para noviembre, si es que no convocan antes. Revisaríamos en noviembre cómo va la movilidad en el mundo, cómo va la demanda, en qué condiciones estaríamos, cómo están los países, los de la OPEP, los de la No OPEP y los que no pertenecen a esa organización, cómo van los balances de cada uno”, explicó Nahle.

Para este año, Pemex tenía la meta de producir un millón 850 mil barriles diarios, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica para 2021 publicados en abril. Sin embargo, la compañía nacional ha ido reduciendo su meta de manera recurrente: en 2019, la administración de Pemex estimó una producción de un millón 951 mil barriles para 2020.

Desde mayo pasado, la petrolera nacional dijo en un informe a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que, si bien aún sostiene la intención de incrementar la producción de crudo como parte de su estrategia, decidió abandonar la meta de aumentar la producción en 2020 debido a los bajos precios internacionales del petróleo y al entorno de incertidumbre mundial generado por la pandemia.

En mayo pasado, el último dato disponible, México redujo su producción en 129 mil barriles como parte del acuerdo con la OPEP, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.