Producción de gas natural cae a mínimos de 14 años

La producción nacional de gas natural en México en los primeros cuatro meses de este año cayó a su menor nivel desde 2005.

La producción promedio fue de 4 mil 796 millones de pies cúbicos diarios entre enero y abril de este año, apenas 0.5 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, pero con esta baja se acumularon cinco años consecutivos con tendencia negativa, de acuerdo con los registros de Pemex.

En 2007 la producción superó ligeramente los 7 mil millones, y a partir de ese año comenzó un descenso, que se frenó entre 2013 y 2015.

La caída ocurrió principalmente por los resultados en la región norte, donde la producción bajó 9.8 por ciento, de mil 77 millones de pies cúbicos diarios, a 971 millones.

En la región sur la producción pasó de 922 a 851 millones de pies cúbicos diarios, lo que implicó un descenso de 7.7 por ciento.

Por el contrario, la generación de este combustible en aguas someras aumentó 5.4 por ciento, al pasar de 2 mil 821 a 2 mil 973 millones de pies cúbicos diarios, de acuerdo con los registros oficiales.

Esta baja en la producción del energético, señalaron especialistas entrevistados, está relacionada con el déficit de gas que enfrenta actualmente la Península de Yucatán, pues gran parte de la energía consumida en la región es generada por centrales de ciclo combinado que se accionan vía gas natural.

Los especialistas consultados señalaron que dos son las razones principales en la baja en la producción de gas natural: un decremento en la inversión dirigida a la producción y exploración en los últimos años y a la prioridad que históricamente el gobierno le ha dado a producir petróleo crudo y no gas natural.

“Hay un énfasis en los campos hacia crudo, entonces eso también implica, no un abandono, pero sí una menor atención a los campos más gaseros”, dijo Adrián Calcaneo, director de midstream y líquidos de IHS Markit.

“Históricamente no ha habido interés del gobierno, no nada más de ésta sino del pasado (...). Ya estamos pagando la cuenta de no habernos enfocado en el gas y habernos enfocado en el crudo”, añadió.

México, explicó Edgar Ocampo, analista independiente, tiene reservas importantes de gas en estados como Nuevo León, Coahuila, Tabasco y Campeche, pero el acceso a éstas implicaría el uso de fracking —tecnología que ha sido rechazada por el actual Gobierno federal—.

Además las reservas de gas ubicadas en los dos últimos estados sirven de compresión para extraer crudo y en algunos casos las cuencas se ubican en zonas protegidas ambientalmente. “Las cuencas gasíferas de México son de difícil desarrollo”, dijo.

Empresas del sureste operan al 65%

Las empresas ubicadas en el sureste del país operan actualmente al 65 por ciento de su capacidad, debido a que el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) ha reducido el suministro de gas natural hacia dicha región, explicó Edmundo Rodarte, presidente de la Comisión de Energía de Coparmex.

“No nos están suministrando el gas natural para operar al 100 por ciento la industria del sureste”, dijo el empresario en entrevista.

Apenas el lunes por la noche, el Centro Nacional de Control de Energía declaró a la Península de Yucatán en Estado Operativo de Emergencia, ya que la demanda supera a la capacidad de generación.

Esta baja en el suministro del combustible, explicó el representante de Coparmex, ha afectado principalmente a industrias del ramo petroquímico y de generación eléctrica; sin embargo, el organismo no tiene cuantificadas las pérdidas económicas ocasionadas por la falta del combustible.