Procuraduría de la Defensa del Trabajo de CDMX recupera 234 mdp

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México ha recuperado en lo que va del año alrededor de 234 millones de pesos a favor de los trabajadores, un monto 3.4 veces mayor a todo lo recuperado en 2018, cuando registraron 68 millones de pesos.

Sara Elvira Morgan, titular de la Procuraduría, destacó que los montos recuperados se deben a que hay una mayor conciliación promovida por la autoridad en beneficio de las empresas y trabajadores, quienes demandan justicia expedita para evitar costos adicionales.

“Empresas y trabajadores han dejado de demandarse porque ven certeza de más de 60 por ciento de que pueden conciliar y de ahí una probable conciliación en un buen monto porque nosotros equilibramos fuerzas”, afirmó la funcionaria en entrevista.

Morgan subrayó que la Procuraduría está concentrada en resolver los juicios en el menor tiempo posible, porque esta es la forma en la que se está combatiendo la corrupción, que en el ámbito laboral se visualiza en los llamados “coyotes”.

“Somos más rápidos que los ‘coyotes’, nuestro tiempo promedio de solución del conflicto es de 10 días, los coyotes te piden dinero para empezar una demanda, nosotros le damos la confianza a la gente y evitamos que lleguen al coyotaje, porque en el mismo momento donde está el trabajador quejándose, le damos un citatorio y le damos al trabajador respuesta inmediata”, destacó.

Morgan adelantó que la dependencia trabaja en un proyecto de una unidad que se llamará Procumóvil, que a partir de septiembre se encontrará afuera de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y también circulará por las calles de la capital, con el fin de acercar la justicia laboral a los ciudadanos.

En tanto, la funcionaria recordó que la Ciudad de México trabaja en la implementación de la reforma laboral que tiene una vertiente relacionada con la democratización de los sindicatos, ya que los gremios tienen que actualizar sus estatutos conforme lo mandata la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

La Procuradora dijo que van a capacitar a los sindicatos capitalinos para estar alineados con la normatividad, por lo que para evitar que pierdan su registro o la toma de nota deberán incorporar a sus estatutos que la elección de dirigencias sindicales debe ser mediante el voto personal, libre, directo y secreto.

Morgan señaló que los sindicatos del Metro, la ruta RTP y Tren Ligero, son su prioridad para adecuarlos a las reformas.

“Esos sindicatos son muy relevantes y no queremos que pierdan equilibrio, sí que se democraticen y que no haya luchas sindicales que de pronto desestabilicen, huelgas por aquí y por allá no es saludable”, dijo.