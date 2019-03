Primeros 100 días de AMLO son de claroscuros económicos: Quintana

Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, calificó, en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura, como claroscuros los primeros 100 días del Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Es claroscuro (lo que va del Gobierno de AMLO), sí tenemos claridades y casi todas atribuidas al presupuesto, una política hacendaria que vino a apagar fuegos, pero fuera de eso, muchos elementos de incertidumbre, todavía las cosas no están claras, todavía hay incertidumbre”, dijo Quintana en el programa de El Financiero Bloomberg TV.

Detalló que el país está en una etapa donde la economía mexicana está creciendo menos porque no hay inversión, y que ésta cayó 6 por ciento a diciembre pasado.

“Para la mayoría de los empresarios hay un compás de espera en la producción, en la inversión . No es el mero inicio de un sexenio sino que hay decisiones que no han gustado, hay cuestionamientos en la política energética, en los beneficios sociales, hay cosas que no acaban de convencer a los empresarios que forman la gran masa, mediana, grande, que toma en cuenta si le conviene o no invertir en este momento”, abundó.

Quinta detalló que lo anterior frenará a la economía nacional, "dijo López obrador que se crearon 220 mil empleos, sí, pero hace un año el empleo creció 260 mil, estamos generando menos empleo que se generaba hace dos años, hace tres años", comentó.

Este lunes se realizó un evento especial en el que el presidente de México presentó sus principales logros de los primeros 100 días de su Gobierno.

López Obrador aseguró que en este periodo ha logrado reducir el robo de combustible, aumentar la recaudación de impuestos, consolidar programas sociales y cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pero admitió que la inseguridad no ha disminuido y que hubo un aumento en el precio de las gasolinas.