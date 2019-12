Primera subasta eléctrica de la IP convoca a 70 compañías

La primera subasta de energía eléctrica de largo plazo, organizada por el sector privado y encabezada por la firma Bravos Energía, suma más de 70 compañías del sector inscritas en el proceso, entre generadores y compradores de energía.

La subasta se presenta como una oportunidad después de que el Gobierno federal canceló en febrero y junio pasado las subastas de largo y mediano plazo, organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

En entrevista, Jeff Pavlovic, CEO de Bravos Energía, aseguró que si bien el proceso se anunció en junio, este surgió desde antes, debido al interés de empresas privadas, quienes no encontraban un costo competitivo para la adquisición de electricidad.

El exfuncionario de la Secretaría de Energía (Sener) en el sexenio pasado no dio detalles de cuáles son las compañías inscritas en el proceso, pero aseguró se trata de empresas nacionales e internacionales.

“La oferta de generación en el mercado era muy limitada y el costo de operar esos procesos individuales era alto. Tuvimos varios clientes y otras empresas que se acercaron con nosotros y pidieron nuestra ayuda para hacerles subastas individualmente, pero no lo vimos viable y luego nos dimos cuenta que había interés, un interés grande”, comentó.

“Lo anunciamos unos meses después de la cancelación, pero no fue un causa y efecto. No estamos tratando de sustituir, no podemos sustituir un proceso para CFE”, agregó.

El proyecto de Bravos Energía se encuentra en la fase final de inscripciones y de evaluación jurídica, para continuar con la valoración de los proyectos y la fase de propuestas económicas. El proceso de subasta sería concluido el 18 de febrero del año próximo.

La compañía desconoce cuántos proyectos se puedan signar en febrero próximo, pero su CEO asegura que la meta es generar 30 millones de dólares anuales en intercambios de electricidad.