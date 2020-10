Prevén débil recuperación en consumo de gasolinas

La recuperación en el consumo de gasolina será débil mientras continúe la pandemia por COVID-19, coinciden analistas.

Si bien el consumo aumentó en septiembre respecto a abril pasado, aún no alcanza los niveles que tenía previo a la contingencia.

En la semana 39 del año en curso, que es el dato más actualizado, se vendieron 667 mil barriles diarios de gasolina, lo que significó una reducción de 184 mil barriles diarios respecto a los que se vendían en la semana 2.

En esa semana que fue del 6 al 12 de enero, las ventas fueron por 851 mil barriles diarios, mientras que en la semana 11, que fue previa a la pandemia, es decir, del 9 al 15 de marzo, la venta se redujo a 793 mil barriles diarios.

Después, en la semana 16 que fue del 13 al 19 de abril, el consumo de gasolina se redujo significativamente a 429 mil barriles diarios.

Beatriz Marcelino Estrada, directora de Grupo Ciita, apuntó que las estaciones de servicio estiman reactivarse hasta dentro de un año, de continuar la tendencia en sus ventas.

“Los clientes comentan que les ha costado mucho trabajo subir las ventas, que son de 60 o 70 por ciento de lo que se vendía antes de la pandemia. Muchos trabajadores siguen haciendo home office y los jóvenes estudian desde casa, con lo cual reduce la compra de combustible”, dijo.

Agregó que menor demanda de consumo implica menores ganancias en las distintas áreas de producción de la gasolina.

“Económicamente es una cadenita desde la importación, distribución, logística y los impuestos, porque si se vende menos, hay menos ingresos fiscales”, advirtió.

Marcelino recordó que la actividad económica está detenida en los estados que tienen semáforo naranja, pues deben cerrar actividades no esenciales.

Sin embargo explicó que al haber menos demanda de combustible, la industria enfrenta mayores costos de almacenamiento, por lo tanto bajan los precios de gasolina para que se distribuya y genere espacio.

Por ello, destacó la directiva, el precio de la gasolina fue bajo en la pandemia.

Por su parte, Miriam Grunstein, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, destacó que la recuperación dependerá del tiempo que los consumidores tarden en regresar a sus actividades habituales previas a la crisis.

Expuso que son las personas de mayores ingresos las que consumen más gasolina y las que más tardarán en salir a hacer compras. A su vez, señaló que empresas de transporte como Uber tienen baja actividad, por lo que su consumo de combustible es mínimo.

“Los datos de consumo de gasolina muestran que la gente no está saliendo a consumir, no está viajando, no sale al cine, ni a los restaurantes”, mencionó.

