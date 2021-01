Prevén crecimiento de 15 millones de barriles de petróleo en los próximos 30 años

La demanda de petróleo incrementará en los próximos años hasta en 15 millones de barriles de petróleo diarios en distintas regiones del mundo, impulsada por la demanda de la población joven, informó Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors.

“Dentro de los diferentes escenarios o proyecciones que tenemos, la demanda y el consumo de productos refinados entre el 2019 y el 2050 va a aumentar en al menos 15 millones de barriles por día y tenemos un escenario donde aumente al menos en 19 millones de barriles por día”, mencionó en una videoconferencia organizada por Stratas Advisors.

Indicó que las energías renovables aún no desplazarán a los hidrocarburos.

“Sí creemos que de aquí a 2050 vamos a tener una mayor participación de energía eólica y solar, pero no creemos que sea lo que muchos han anunciado en los últimos 18 meses, como si ya no fuéramos a tener hidrocarburos de aquí al 2030. No creemos que sea el caso”, expresó.

Comentó que el porcentaje de participación de las energías limpias en la mezcla primaria mundial es baja y lo será en el 2025.

Asimismo, destacó que la principal variable que afecta la demanda de combustible es la demografía, ya que los países con una población joven tienen garantizado que ese segmento consumirá en el futuro vehículos de gasolina y electrodomésticos, que requieren del energético.

Por ello, previó que la producción de petróleo incremente en 12 y 13 millones de barriles diarios en África, América Latina y Medio Oriente.

Señaló que de acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el porcentaje de hidrocarburos en el consumo diario mundial -petróleo y refinados- fue de 31 por ciento en 2019 y bajará a 27 por ciento en el 2045.

Actualmente, la producción de crudo a nivel mundial es de nueve millones de barriles diarios.

