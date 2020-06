Préstamo del Banco Mundial es una operación de rutina: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que el préstamo que obtuvo el Gobierno de México del Banco Mundial por un monto de mil millones de dólares es una operación de rutina.

En su conferencia matutina, el mandatario explicó que "es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas".

De acuerdo con el portal web del organismo internacional, este prestamo fue aprobado el 19 de mayo y su fecha de cierre fue el 31 de ese mes.

"Nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB, por eso estamos tomando algunas medidas, sobre todo de austeridad, estamos también eficientando la administración.", apuntó López Obrador.

Agregó que están considerando un ahorro de alrededor de 500 mil millones de pesos, por la concentración de los fideicomisos por parte de Hacienda y con el destino del presupuesto "a lo fundamental".

"Inclusive va a aumentar el presupuesto destinado a la gente, al pueblo, a los más necesitados, a los pobres, va a haber un aumento de 50 mil millones de pesos de lo que ya estaba autorizad", señaló.