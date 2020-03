Por brote de COVID-19, estimados de crecimiento para la economía mundial ya no aplican: FMI

La expansión del brote del COVID-19 a más países fuera de China dejó sin validez ya los estimados que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenía para el crecimiento de la economía mundial, dijo este miércoles Kristalina Georgieva, directora gerente y destacó que lo más importante es que los gobiernos prioricen el gasto en salud para asegurar a sus ciudadanos.

Las proyecciones del FMI indicaban un crecimiento de 3.3 y 3.4 por ciento en 2020 y 2021, respectivamente.

“En nuestras proyecciones, el escenario base era que la crisis del coronavirus se limitaba a China y no se propagaba al resto del mundo, se mantenía contenida. Eso no sucedió, vimos esta última semana que el escenario base ya no se aplica. Ahora analizamos escenarios más adversos”, comentó en relación a las proyecciones anunciadas en enero en el reporte Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), presentado en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

“Lo que ahora se está evaluando es el impacto entre los países y cómo se verá en nuestras proyecciones. Mientras no sepamos la duración de este brote, vamos a tener una mayor incertidumbre”, apuntó.

En una conferencia de prensa desde Washington, conjunta con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, la directora gerente del FMI informó que la instrucción a los ministros de finanzas de los países miembros del organismo, es que de manera urgente financien las medidas críticas para la seguridad de la gente.

“Ante todo la gente, mascarillas, equipo médico, respiradores y el equipo de protección personal para los médicos”, dijo.

Expuso que adicionalmente se requieren medidas fiscales bien focalizadas para abordar los choques de oferta y demanda; medidas como financiar gastos en protección social, incentivar el crédito para las pequeñas y medianas empresas y una reestructuración de la deuda de forma provisional, “darles un par de meses de prorroga sobretodo en los países más necesitados y no quitar el capital de trabajo”, señaló.

En cuanto el actuar de los bancos centrales, la directora gerente del FMI reconoció que ha aumentado el nivel de coordinación entre los bancos centrales y que se debe contar con medidas que den un sentimiento de confianza.

“En ese contexto, cada banco lo hará según su espacio. Ansiamos ver que se preste atención a la estabilidad financiera mientras que por ahora el sistema financiero se encuentra en buena forma”, aclaró.

El total de infecciones por el nuevo coronavirus superó los 93 mil y ha habido más de 2 mil muertos en dicho país. En total, contando los casos y muertes en China y a nivel mundial, hay más de 3 mil fallecimientos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con información de Bloomberg