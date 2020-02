Por ahora no vemos que coronavirus pueda tener 'impacto fuerte' en economía: Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encuentra monitoreando el avance del coronavirus y las estrategias de China y los países para contener el brote viral y, aunque preocupa el despliegue que pueda tener el virus, por ahora no se ve un impacto fuerte en la economía.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo que se está monitoreando el despliegue de la contención del coronavirus, ya que todavía no se tiene claridad sobre qué tan rápido se esparce el virus y el impacto que podría causar en las economías.

"Lo que nos preocupa es que ha habido casos en que los síntomas no se han reflejado y esto hace un poco más difícil que los países tengan una estrategia de contención. Lo vamos a seguir monitoreando, creemos que si es muy similar a últimos casos como la influenza o el SARS, el efecto va a ser temporal y la economía no necesariamente va a tener un impacto fuerte", sostuvo.

Yorio dijo que han estado en contacto con sus contrapartes en Estados Unidos para ver cómo están viendo en ese país la evolución de la enfermedad y el impacto económico que esto pueda causar.

"Todavía no queda claro, es temprano para ver qué tan rápido se esparce la enfermedad y el impacto. Este virus no necesariamente refleja síntomas y es más difícil de identificar (no obstante) estamos revisando la estrategia de contención", comentó.

Ejemplificó que en la influenza que vivió México en el año 2009, el gobierno tomó medidas precautorias para que no se esparciera en el país, lo que afectó durante un mes la actividad económica, mientras que en el caso de influenza aviar en China, el PIB de ese país oriental cayó durante un trimestre pero se recuperó muy rápido en el siguiente periodo.

En tanto, Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de Hacienda, apuntó que por el momento no se creará algún fondo especial de la bolsa del Presupuesto para atender alguna contingencia derivada del coronavirus.

"No es un tema grave en México, se están tomando las precauciones para que esto no se convierta en un conflicto, de cualquier manera, estamos pendientes por si se fueran requiriendo recursos, estamos a inicio año, y en caso de ser necesario, que no lo vemos todavía en la perspectiva próxima, estamos justo en el momento para poder orientar recursos y atender las necesidades que fueran surgiendo", sostuvo.