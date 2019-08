Financiera Nacional de Desarrollo busca convertirse en banco

Cancún.-La Financiera Nacional de Desarrollo (FND) Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero buscará ser banco a través de una iniciativa de ley, aseguró Javier Delgado, director general de la dependencia durante el encuentro de Cajas de Ahorro Alemanas.

Lo anterior con el objetivo de desburocratizar la banca de desarrollo, ordenar y simplificar las tareas.

FND Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Banca de Desarrollo), que impulsa el desarrollo del medio rural a través de financiamiento incluyente para productores y mipymes.

"Se espera que para el próximo periodo legislativo, en septiembre, sea autorizada la iniciativa, nos vamos ir al segundo piso porque se ha demostrado históricamente que las probabilidades de pérdida se incrementan con la mala operación que tiene el Gobierno federal", señaló Delgado.

De acuerdo con el funcionario, por primera vez en el Gobierno existe un interés real para hacer una revisión de todo el sistema de financiamiento de la banca de desarrollo para el sector rural.

“Es un reto que yo me había planteado al respecto, por lo que me pareció interesante el tomarlo y trabajarlo como una manera de revisar que el financiamiento rural, desde el punto de vista de la banca de desarrollo, esté en un solo sitio y no en diferentes instituciones que lo único que hacían era burocratizar todos los procesos”, mencionó Delgado.

La visión de la actual administración es que con eficiencia y solidez los productores cuenten con los elementos para aumentar la competitividad y que se dé acceso a los flujos de capital y financiamiento que se requieren.

Delgado aclaró que no se tiene la intención de sustituir a los actores que ya atienden al sector, sino más bien que funcionen mejor, por lo que, el rol de la banca de desarrollo se está revisando para propiciar el desarrollo de mercados rurales.

"Mucho de lo que se hizo en la banca de desarrollo para el sector rural era el cumplimiento de metas de colocación, de volúmenes de crédito y se competía entre las propias instituciones de banca de desarrollo, en lugar de ver que se estuviera dando una inclusión financiera y estar fortaleciendo a esos intermediarios que están en el mercado", dijo.

De acuerdo con estudios del Banco Mundial y encuestas directas, se ha encontrado un bajo desarrollo del sector, pocas oportunidades para empresas rurales, fragmentación, una limitada competencia y que es difícil de ajustarse a las reformas económicas.

Las limitantes son que los servicios de créditos tienen altos costos de transacción y una falta de confianza en el sistema.

"Se cree que el sector es de alto riesgo y por ello se le asignan tasas muy altas, y eso solo puede resolverse con una administración de riesgos eficiente y modelos de garantías incluyente, por lo que ahora la meta será focalizar, ordenar y simplificar esa problemática", finalizó.