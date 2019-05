Piden a tomateros ser cautelosos en negociación

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) les pidió a los productores de tomate en México que no acepten ciertas condiciones como, por ejemplo, inspecciones en frontera al 100 por ciento del fruto.

Esto, después de que el 22 de mayo, estos lanzaran una nueva propuesta que tiene como objetivo restablecer el comercio del producto a EU sin pagar una cuota de compensación de 17.5 por ciento.

“No pueden aceptar las condiciones extremas adicionales que propone el DOC (Departamento de Comercio), incluida la inspección en frontera del cien por ciento de las cargas en tránsito, la cual conlleva retrasos de hasta tres días; la parte mexicana tampoco puede asumir el compromiso de que sus contratos de venta en EU no admitirán reembolso por producto dañado, lo cual haría muy difícil firmar contratos de compra”, dijo la SRE en un comunicado.

Alfredo Díaz, presidente de la Asociación Mexicana de Horticultura, indicó no tener problema con el fortalecimiento de las revisiones en frontera siempre y cuando no retrasen el flujo comercial del producto.

“No tenemos ninguna objeción de que nos puedan revisar la calidad del producto al momento de la entrada a su país, lo que no queremos y no estamos de acuerdo es que, si no tienen la capacidad operativa para hacer las inspecciones, no haya agilidad en el tráfico, ahí si nos opondríamos”, dijo en entrevista.