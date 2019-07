Perfil: Nabor Cruz Marcelo, nuevo titular del Coneval

José Nabor Cruz Marcelo fue nombrado este lunes como titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), luego de que Gonzalo Hernández Licona fuera reemplazado de su cargo tras haber criticado el plan de austeridad impulsado por el Gobierno Federal.

Aquí algunos puntos para conocer al nuevo secretario Ejecutivo del Coneval:

-Nació el 31 de octubre de 1981 en la Ciudad de México.

-Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

-Tiene maestría y doctorado en Economía por la UNAM.

-En 2012 obtuvo el primer lugar en el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog por el trabajo 'La distribución del ingreso y los modelos de desarrollo en México'.

-Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM en temas como: distribución del ingreso, pobreza, políticas macroeconómicas, crecimiento y desarrollo.

-Profesor en la Facultad de Economía, en el Posgrado en Economía, y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES) hasta 2017 .

-En 2017 se incorporó como tutor del Programa de Posgrado en Economía de la UNAM y como Coordinador del Programa del Posgrado en Economía, sede IIEc-UNAM.

-Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como investigador asociado C.

-Tiene cinco publicaciones, dos de su autoría y las demás como coautor.

Como autor: La distribución del Ingreso y los modelos de desarrollo en México. Editorial Instituto de Investigaciones Económicas–UNAM (2013).

-Income distribution and poverty as obstacles to the recovery of the crisis in the European Union (2015). Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad(2015).

Como coautor: (2015) Artículo 'Análisis del impacto reciente de las remesas en el sector de la construcción en Colombia' y en la Revista Internacional de Estudios Migratorios. Vol. 5(1), pp: 1-30.

-Coautor del artículo 'Estrategias alternativas para enfrentar la pobreza en el campo mexicano: Implicaciones sectoriales macroeconómicas y distributivas' publicado en la revista Debate Económico, Volumen 2.

-Coautor del capítulo: 'Estrategias de comercio bajo el paradigma informático en Europa: las lecciones de China' (2013). En el libro Estudios estratégicos de comercio internacional.

-A partir de este lunes tendrá las siguientes responsabilidades: dar seguimiento a los trabajos de medición y evaluación de programas sociales, combate a la pobreza y política social, diseñar e implementar acciones efectivas y transparentes en la marco de la actual política de Bienestar.

El Coneval es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas.