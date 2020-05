¿Perdiste tu INE? Bancos aceptarán identificación digital emitida por el instituto

Las instituciones financieras aceptarán la constancia digital emitida por el INE como identificación oficial, informó Alejandro Pineda, presidente de la Comisión de Medios de Pago de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha informado a los bancos que ya comenzó a emitir la constancia digital de las credenciales de elector, por lo que todas las instituciones financieras están recibiendo dicha información oficial para poder aceptarla.

“Justo en estos días se está distribuyendo a través de la asociación, a todos los bancos, la definición del INE”, dijo Pineda Mosiño durante un FacebookLive realizado por la ABM para hablar sobre los medios de pagos digitales en época de COVID-19.

Por lo que aquellos usuarios que no hayan ido a reponer su credencial ya que los módulos del INE están cerrados pueden usar esta opción.

En el encuentro con cibernautas para explicar las ventajas de los medios de pagos digitales, ejemplificó que ya existe la tecnología en terminales punto de venta para hacer uso del contactless, con lo cual, al acercar la tarjeta de crédito o débito o el celular se pueda pagar sin tener contacto físico con los aparatos, lo cual ayuda en estos momentos.

Reconoció que aún se está en el proceso de cambiar millones de plásticos por otros que estén habilitados para utilizar contactless, una tendencia que continuará y será más utilizada, ya que es el futuro, mientras que el uso del efectivo, dada la situación actual, irá disminuyendo.

Acerca del Cobro Digital (CoDI) indicó que ya son tres millones de usuarios los que tienen la aplicación y debido al confinamiento su uso se frenó pero no porque se haya caído o no funcione, sino porque los usuarios no están acudiendo a los comercios, sin embargo, se espera que cuando reinicie la actividad económica, se usará más debido al miedo a utilizar efectivo y porque el futuro son los medios digitales de pago.

Por ello, pidió a los comercios aceptar terminales punto de venta u otros mecanismos de pago diferentes al efectivo, ya que además de ser más seguro, está demostrado que esto incrementa las ventas y cuando se aceptan pagos con tarjetas, al día siguiente los comercios reciben los depósitos de lo vendido, lo cual es inmediato, contrario a lo que se piensa.

El uso de medios de pagos digitales y electrónicos, consideró Pineda Mosiño, se incrementará más en los próximos meses, ya que en México existe la tecnología para ello por parte de los bancos, pero reconoció que hace falta comunicar mejor los beneficios de estas opciones entre los clientes.