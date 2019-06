Pérdida de confianza y freno en inversión, riesgos por tensión comercial México-EU: OCDE

Pérdida de confianza y paralización de las inversiones son los riesgos que conlleva el agravamiento de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, señaló Gabriela Ramos, directora de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y dió su respaldo a las medidas tomadas por el gobierno mexicano de buscar el diálogo como solución.

“Estas tensiones comerciales lo que hacen es eliminar la confianza y la confianza es un elemento fundamental para el crecimiento y la productividad, sino hay confianza, los inversionistas no invierten”, dijo y recordó que en el último reporte del organismo sobre las perspectivas económicas de México se identificó que “La inversión está detenida porque los inversionistas no pondrán dinero hasta que no sepan qué sucederá”.

Entrevistada al término de su participación en el Women´s Forum Américas para la Economía y Sociedad, celebrado en la Ciudad de México, la directora de la OCDE y Sherpa respaldó las medidas del gobierno mexicano de buscar medidas de diálogo y cooperación para seguir avanzando en el tema.

“Ahí, la decisión del presidente de inmediatamente mandar a sus equipos y ver de qué manera pueden avanzar en un diálogo más constructivo, es bienvenida”, dijo.

La OCDE ha convocado a Estados Unidos y a todos los países que toman medidas defensivas en materia arancelaria, ha buscar solución al problema que se enfrenta por donde sí haya viabilidad.

“En el caso del déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, no se resolverá con las medidas tomadas, al igual que el caso migratorio con México tampoco se resolverá”, advirtió.

El crecimiento mundial se ha desacelerado y ha sido por medidas unilaterales, consideró Ramos.

“Esto afecta a toda la comunidad internacional, no va a salir nadie librado”, sentenció.

En medio de estas tensiones comerciales, no se debe dejar de confiar en los organismos multilaterales, dijo, ya que el mundo global es un mundo integrado como lo ha puesto en evidencia la dificultad del Brexit.

“No hay forma de romper los vínculos económicos, migratorios, de inversión, comercio, sin dañar a la economía. El llamado es recurrir a los organismos internacionales, a la OMC, a la OCDE, al G20, para avanzar en esta perspectiva de cooperación”, puntualizó.

